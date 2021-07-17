كيفية تغيير كلمة مرور حساب نتفليكس

هناك العديد من الأسباب التي تجعل من المفيد معرفة كيفية تغيير كلمة مرور حسابك في منصة نتفليكس، وخاصة إذا شعرت بالقلق من أن تفاصيل حسابك قد تسربت في عملية خرق للبيانات أو أنك شاركت كلمة مرورك سابقًا مع صديق أو فرد من العائلة.

وربما تكون قد نسيت كلمة مرور حسابك في المنصة وتحتاج إلى إعادة تعيينها وإنشاء كلمة مرور جديدة حتى تتمكن من استعادة الوصول إلى حسابك مرة أخرى.

وعادةً ما يؤدي تغيير كلمة المرور بانتظام إلى تقليل مخاطر اختراق حساب نتفليكس وكشف المعلومات الشخصية. بما في ذلك سجل المشاهدة.

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تغيير كلمة مرور نتفليكس عبر الحاسب

انتقل إلى موقع نتفليكس عبر الويب.

اضغط على زر تسجيل الدخول في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

حدد حسابك ليتم نقلك إلى صفحة نتفليكس الرئيسية.

مرر مؤشر الفأرة فوق صورة حسابك الشخصي في أعلى الجهة اليمنى ثم اضغط على خيار الحساب.

اضغط على رابط تغيير كلمة المرور في الشاشة التي تظهر لك ضمن قسم العضوية والتصفية.

أدخل كلمة المرور الحالية ومن ثم اكتب كلمة المرور الجديدة التي تريد استخدامها.

أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى للتأكيد.

تأكد من تحديد خيار مطالبة جميع الأجهزة بتسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام كلمة المرور الجديدة.

اضغط على خيار حفظ لتأكيد تغيير كلمة المرور والعودة إلى صفحة حسابك الرئيسية.

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تغيير كلمة مرور نتفليكس عبر الهاتف

افتح تطبيق نتفليكس في هاتف آيفون أو أندرويد.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

اضغط على صورة حسابك في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

حدد خيار الحساب في القائمة المنسدلة التي تظهر لك.

في الشاشة التي تظهر لك، اضغط على خيار تغيير كلمة المرور وأدخل كلمات المرور الحالية والجديدة.

تأكد من تحديد خيار مطالبة جميع الأجهزة بتسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام كلمة المرور الجديدة.

اضغط على خيار حفظ للتأكيد.

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إعادة تعيين كلمة المرور

إذا نسيت كلمة المرور لحسابك وتم حظر دخولك إلى فإنك بحاجة إلى إعادة تعيينها. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

اضغط على رابط: هل تحتاج إلى مساعدة في الشاشة الرئيسية أسفل زر تسجيل الدخول.

لديك خياران لإعادة تعيين كلمة المرور هما: عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

عند اختيار البريد الإلكتروني ترسل لك المنصة رسالة تحتوي على إرشادات حول كيفية إعادة تعيين كلمة المرور واختيار كلمة مرور جديدة لاستعادة الوصول إلى حسابك.

أما عند اختيال الرسالة النصية فإنه يجب عليك إدخال رقم الهاتف الذي استخدمته للتسجيل في المنصة ومن ثم الضغط على خيار راسلني لتلقي الرمز عبر هاتفك.

إذا غيرت عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي استخدمته للتسجيل، فيجب الضغط على خيار لا أستطيع تذكر عنوان بريدي الإلكتروني أو رقم هاتفي.

تطلب منك نتفليكس إدخال اسمك ورقم بطاقة الائتمان حتى تتمكن من إعادة تعيين كلمة المرور.

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