كيفية استخدام ميزة تسجيل الشاشة في آيباد

قد لا تكفي في بعض الأحيان صور الشاشة التي تلتقطها بجهاز آيباد من أجل إيصال فكرة ما، وقد ترغب في تسجيل ما يحدث عبر الشاشة لفترة زمنية أطول لمزيد من التوضيح.

وفي هذه الحالة تحتاج إلى طريقة مختلفة. ويجعل أحدث إصدار من نظام التشغيل iPadOS تسجيل الشاشة عملية سهلة للغاية مع الكثير من الخيارات للمشاركة عند الانتهاء.

اقرأ ايضًا: أفضل آيباد يمكنك شرائه في عام 2021

نقل أيقونة تسجيل الشاشة إلى مركز التحكم في آيباد

افتح تطبيق الإعدادات في جهاز آيباد.

قم بالتمرير لأسفل ثم اضغط على خيار مركز التحكم.

في نافذة إدارة مركز التحكم ابحث عن خيار تسجيل الشاشة ومن ثم اضغط على علامة + بجواره.

يتم نقل الميزة الآن إلى الأعلى وتصبح في لوحة عناصر التحكم المضمنة.

كيفية البدء في تسجيل الشاشة

في شاشة آيباد الرئيسية اسحب لأسفل من الأعلى لفتح مركز التحكم.

اضغط على الرمز الدائري الصغير.

يظهر لك عد تنازلي لثلاث ثوانٍ قبل البدء في التسجيل.

اضغط على أي مساحة خالية في الشاشة لمغادرة لوحة التحكم للبدء في تسجيل ما تريد.

عند الانتهاء اضغط زر الإشعار الأحمر في الجهة اليمنى من الشاشة لإيقاف التسجيل

يظهر لك إشعار منبثق يفيد بأن الفيديو قد تم حفظه في تطبيق الصور في الجهاز.

يتحول زر تسجيل الشاشة إلى اللون الأبيض.

إذ لم تكتم صوت آيباد فإنه يتم تسجيل الصوت أيضًا في الوقت نفسه.

اقرأ ايضًا: إعادة تعيين جهاز آيباد إلى وضع المصنع قبل بيعه

تحرير مقطع الفيديو الذي سجلته

افتح تطبيق الصور في آيباد وابحث عن مقطع الفيديو الذي سجلته سابقًا ومن ثم اضغط على خيار التحرير في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة لفتح خيارات تحرير الفيديو لإجراء مجموعة من التغييرات، التي تشمل:

استخدام عناصر التحكم في الشاشة لتعيين نقطة البداية والنهاية لمقطع الفيديو.

تغيير لون مقطع الفيديو.

قص وتدوير مقطع الفيديو.

ضبط التباين والتشبع والسطوع والتأثيرات الأخرى.

اضغط عند الانتهاء على خيار حفظ في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة من أجل حفظ تعديلاتك. ويمكنك العودة إلى مقطع الفيديو في تطبيق الصور والضغط على زر مشاركة لإرساله بالبريد الإلكتروني أو أي طريقة أخرى ترغب بها.