طريقة تثبيت تطبيقات لينكس على كروم بوك

تستطيع عبر تثبيت تطبيقات لينكس على كروم بوك أن تستفيد من حاسبك بشكل أفضل، وذلك لأن تطبيقات لينكس متنوعة للغاية ومختلفة الاستخدامات.

ولكن تختلف طريقة تثبيت التطبيقات عن تثبيت تطبيقات أندرويد على حواسب كروم بوك، حيث لا يوجد متجر لها.

خطوات تثبيت تطبيقات لينكس على كروم بوك.

لا تدعم جميع حواسيب كروم بوك تطبيقات لينكس، لذلك يجب أن تتأكد من دعم حاسوبك بشكل مباشر لهذه التطبيقات.

وتدعم الحواسيب ذات نظام كروم 69 أو أحدث تطبيقات لينكس، أما الحواسيب الأقدم أو التي لم تحصل على هذا التحديث فإنها لا تدعمه.

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وتستطيع التأكد من إصدار نظام كروم الخاص بك عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات ثم اختيار معلومات عن نظام كروم.

وإذا كان حاسبك يدعم تطبيقات لينكس يجب عليك تفعيلها عبر التوجه إلى إعدادات النظام ثم الضغط على قائمة لينكس.

وبعد ذلك قم بالضغط على اختيار التفعيل حتى تظهر لك قائمة تثبيت واجهة لينكس، وبعد تثبيت واجهة لينكس تظهر لك نافذة الأوامر التي تستخدمها في تثبيت التطبيقات.

ويمكنك الوصول أيضًا إلى واجهة الأوامر عبر قائمة التطبيقات الموجودة في الجهة اليسرى من الشاشة.

وبعدما تفتح واجهة الأوامر قم بكتابة الأمر التالي sudo apt update ثم اضغط على enter وبعد ذلك أدخل الأمر التالي sudo apt upgrade.

ويعمل هذان الأمران على تحديث مكونات لينكس الموجودة داخل كروم بوك،لذلك هي خطوة ضرورية حتى تتمكن من تثبيت تطبيقات لينكس.

عندما ينتهي التحديث يسألك إن كنت ترغب في إزالة الملفات الزائدة قم بالموافقة، وبذلك يكون حاسوبك جاهزًا لتشغيل تطبيقات لينكس.

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وتستطيع بعد ذلك تحميل وتثبيت تطبيقات لينكس بأكثر من طريقة، حيث يمكنك استخدام واجهة الأوامر كأنك تعمل مع نظام لينكس.

أو تستطيع تحميل ملف التثبيت عبر أحد المواقع أو المتاجر الخاصة بتطبيقات لينكس والموجودة بكثرة على الإنترنت.

وبعد أن تقوم بتحميل الملف الذي يكون بلاحقة .deb في العادة، فإنك يجب أن تنقله إلى مجلد ملفات لينكس.

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ومن ثم الضغط عليه بزر الفأرة الأيمن ثم اختيار التثبيت عبر لينكس حتى تقوم بتثبيت التطبيق ويصبح جاهزًا.

ولكن خاصية تثبيت تطبيقات لينكس على كروم بوك لازلت خاصية تجريبية، لذلك يجب أن تتعامل معها بحذر.

كما أن بعض تطبيقات لينكس تحتاج إلى متطلبات خاصة قد لا تكون موجودة في حاسوبك، لذا لن تعمل بشكل جيد.

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