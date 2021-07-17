استخدام ميزة تسجيل الدخول مع آبل لتأمين حساباتك

تتيح لك ميزة تسجيل الدخول مع آبل استخدام معرف الشركة من أجل تسجيل الدخول إلى العديد من التطبيقات ومواقع الويب. مع خيار إخفاء بريدك الإلكتروني لحماية نفسك من البريد العشوائي والرسائل التسويقية وتسرب البيانات.

وبدلاً من تسجيل الدخول باستخدام فيسبوك أو جوجل أو إنشاء حساب جديد تمامًا. يمكنك اختيار الميزة في التطبيقات ومواقع الويب التي تدعمها في تسجيل الدخول باستخدام معرف آبل.

وتعد الميزة التي اطلقتها الشركة في عام 2019 خيارًا مفيدًا لتسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع الويب دون كلمة مرور لمالكي أجهزة الشركة مع خيار إخفاء عنوان بريدك الإلكتروني.

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ميزة تسجيل الدخول مع آبل

تعتمد الميزة على تقنية الدخول الموحد SSO التي تهدف إلى تقليل اعتماد المستخدمين على كلمات المرور. وذلك باستخدام حساب واحد آمن كمفتاح للعديد من التطبيقات ومواقع الويب والخدمات عبر الإنترنت.

وقد قدمت شركات جوجل وفيسبوك مفهوم الدخول الموحد منذ سنوات طويلة. ولكن ميزة الشركة المصنعة لهواتف آيفون لم تظهر إلا في عام 2019 مع إطلاق إصدار iOS 13.

وفي حين أن بعض المستخدمين قد يترددون في استخدام فيسبوك وجوجل لتسجيل الدخول إلى حساباتهم بسبب مخاوف تتبعهم. ولكن آبل تقول إن هذه الميزة لا تتبع أو تحدد ملفات تعريف تسجيل الدخول.

وتشمل المزايا الأخرى:

لست بحاجة إلى تذكر أي كلمة مرور أخرى.

معرفك يكون مؤمن بتقنية المصادقة الثنائية.

يمكنك استخدام تقنية التعرف على الوجه أو بصمة الأصبع عبر الأجهزة المدعومة بدلاً من كتابة كلمات المرور الطويلة.

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تحسين خصوصيتك عبر إخفاء عنوان البريد الإلكتروني

تتيح لك ميزة إخفاء البريد الإلكتروني الخاصة بالميزة إنشاء حساب عبر الإنترنت دون الكشف عن عنوان بريدك الإلكتروني الشخصي.

وبدلاً من ذلك، يقوم آيفون بإنشاء عنوان بريد إلكتروني عشوائي ومجهول لاستخدامه في الحساب الذي تنشئه.

ويتم إعادة توجيه جميع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى هذا الحساب العشوائي تلقائيًا إلى عنوان البريد الإلكتروني الأساسي المرتبط بمعرف الشركة.

وهذا يعني أنه يمكنك إخفاء عنوان بريدك الإلكتروني دون فقدان ميزات مثل استرداد كلمة المرور والاشتراك في النشرات البريدية وغيرها.

استخدام ميزة تسجيل الدخول مع آبل

يمكنك استخدام الميزة كخيار لتسجيل الدخول للعديد من التطبيقات والمواقع المدعومة وهي في ازدياد منذ إطلاق الميزة.

ومن أجل استخدام الميزة تحتاج إلى إنشاء معرف لدى الشركة، الذي يمكنك استخدامه لإنشاء حسابات.

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استخدام الميزة لإنشاء عنوان بريد إلكتروني عشوائي

من السهل إنشاء عنوان بريد إلكتروني عشوائي عند التسجيل في إحدى مواقع الويب أو التطبيقات باستخدام الميزة.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح التطبيق أو موقع الويب الذي تريد إنشاء حساب جديد فيه ومن ثم انتقل إلى صفحة التسجيل.

اضغط على خيار تسجيل الدخول مع آبل.

تحقق من صحة اسمك في نموذج تسجيل الدخول الذي يظهر.

اختر خيار إخفاء بريدي الإلكتروني لإنشاء عنوان بريد إلكتروني مجهول للحساب تلقائيًا.

اضغط على خيار متابعة.

قم بالمصادقة باستخدام بصمة الأصبع أو التعرف على الوجه أو اكتب كلمة المرور للمتابعة.

يتم تسجيلك باستخدام عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور يتم إنشاؤها تلقائيًا.

ويمكنك الانتقال إلى صفحة تفاصيل الحساب للتطبيق أو موقع الويب الذي سجلت فيه للاطلاع على عنوان البريد الإلكتروني العشوائي المرتبط به.

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إدارة حساباتك التي تستخدم الميزة

إذا كنت ترغب في إزالة الحسابات المرتبطة بمعرف آبل أو إدارتها. فيمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

افتح الإعدادات في هاتف آيفون واضغط على اسمك في الأعلى.

اضغط على خيار كلمة المرور والأمان ومن ثم حدد خيار التطبيقات باستخدام معرف آبل.

حدد التطبيق الذي ترغب في إدارته من القائمة لعرض مزيد من التفاصيل.

يمكنك هنا تعطيل إعادة توجيه البريد الإلكتروني من خلال إيقاف تشغيل خيار إعادة التوجيه إلى التبديل.

كما يمكنك إزالة الحساب من خلال الضغط على خيار إيقاف استخدام معرف آبل.

وقد يؤدي إزالة الحساب إلى حذف الحساب أو جعله غير ممكن الوصول إليه. ويجب تحديد هذا الخيار إذا لم تعد ترغب في استخدام الحساب أو إذا كنت قد غيرت البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب وكلمة المرور إلى تلك التي تريد استخدامها.