استخدامات مساعد جوجل التي قد لا تعرفها

يمتلك مساعد جوجل الكثير من الاستخدامات التي قد يجهلها البعض، وذلك لأن الشركة تعمل على تحديثه باستمرار طوال السنين الماضية.

ويمتلك مساعد جوجل أكثر من 500 مليون مستخدم نشط، حيث يستطيع كل مستخدم ومالك لهواتف أندرويد الوصول إلى مساعد جوجل مجانًا.

تختلف طرق الوصول إلى مساعد جوجل بحسب الشركة المصنعة، كما أن تضع بعض الشركات مثل سامسونج مساعدها الخاص، ولكن هذا لا يلغي مساعد جوجل.

استخدام قائمة التسوق المبنية فيه.

يضم مساعد جوجل خاصية مفيدة تدعى قائمة التسوق، وهي كما يبدو من اسمها قائمة خاصة لتسوق حاجيات المنزل.

وتستطيع إضافة الأمور إلى قائمة التسوق بسهولة عبر التحدث إلى مساعد جوجل في الهاتف أو في أي جهاز ذكي يستخدمه إلى جوارك.

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كما يمكنك مشاركة محتويات هذه القائمة مع أفراد أسرتك أو من يقطن معك، وذلك حتى يتمكن أي شخص خارج المنزل من شرائها.

وتستطيع الوصول إلى قائمة التسوق عبر الحاسب أيضًا، حيث ترتبط قائمة التسوق بحساب جوجل الخاص بك.

ويمكنك من خلال صفحة قائمة التسوق على الحاسب أن تضيف الأشخاص إليها عبر زر إضافة المتعاونين.

جدولة أنشطة أجهزة المنزل الذكي.

تستطيع عبر مساعد جوجل أن تجدول الأنشطة المختلفة لأجهزة منزلك الذكي عبر الأوامر الصوتية الموجهة للمساعد.

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وهذا يعني أن تخبر مساعد جوجل بإضاءة غرف المعيشة بعد 15 دقيقة أو تشغيل جهاز التدفئة لمدة 30 دقيقة.

كما يمكنك جدولة الأنشطة في المستقبل، وذلك مثل أن تطلب من المساعد تشغيل التلفاز عند الساعة 8 مساءً.

الوصول إلى معلومات عن ما تراه في الشاشة.

يعرض لك مساعد جوجل أي معلومات ترغب في معرفتها عن محتوى الصفحة المعروضة أمامك على الهاتف.

يعني أن ترى هاتفًا أعجبك في تويتر فتسأل المساعد عن سعره في أمازون، وبعدها يعرض المساعد الذكي أسعاره.

وتختلف الاستخدامات بحسب نوع المحتوى الذي تراه أمامك، حيث إن كان موسيقى يمكنك أن تطلب منه تشغيل جميع الأغاني المشابهة.

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كما أنك تستطيع أن تطلب من المساعد قراءة محتويات الصفحة بالكامل، وذلك للغات المدعومة من جوجل.

بالإضافة إلى ذلك يستطيع المساعد ترجمة أي محتوى تراه أمامك على الشاشة والبحث عن الصور المشابهة. وكانت هذه بعض استخدامات مساعد جوجل الغير معروفة لدى البعض، أخبرونا هل أفادتكم هذه الاستخدامات؟