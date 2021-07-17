أفضل أجهزة MagSafe لتستفيد من الخاصية

أطلقت آبل خاصية MagSafe في عائلة آيفون 12، ولكن لم تكن هذه أول مرة تظهر فيها أجهزة MagSafe من آبل.

حيث استخدمت آبل خاصية مشابهة مع أجهزة ماك بوك منذ عام 2006 قبل أن تتخلى عنها لاحقًا بشكل مفاجئ وبصمت.

وقد اختلف شكل خاصية MagSafe من آبل، حيث عادت هذه المرة مع تصميم دائري لاسلكي يمهد لإطلاق أول هاتف دون أي منفذ.

اقرأ أيضًا: MagSafe من آبل قد تتداخل مع أجهزة القلب

وتعمل خاصية MagSafe بشكل مشابه لخاصية الشحن اللاسلكي والأجهزة الخاصة به، ولكن يتصل الشاحن اللاسلكي هذه المرة عبر وصلة مغناطيسية.

وقد سارعت جميع شركات الأجهزة المشهورة بتقديم نسختها من أجهزة Magsafe، ولكن الأجهزة التي نذكرها اليوم هي الأهم من وجهة نظرنا.

شاحن MagSafe من آبل.

يأتي هذا الشاحن بتصميم مشابه لشاحن ساعات آبل الذكية، وهو يعمل بطريقة مشابهة لأجهزة الشحن اللاسلكي المعتادة.

حيث يدعم هذا الجهاز الشحن اللاسلكي لهواتف آيفون التي تدعم تقنية Qi للشحن اللاسلكي، ولكن لن تحصل على نفس قوة الشحن.

اقرأ أيضًا:Anker تسبق آبل إلى السوق مع حزمة بطارية MagSafe

ويستطيع الجهاز إيصال الطاقة بمعدل 15 واط مع هواتف آيفون 12 وأقل من ذلك مع باقي الهواتف.

جهاز Rolling Square Edge.

يعمل الجهاز كحامل لهواتف آيفون 12 ولكن بشكل مختلفة، حيث يستطيع الإمساك بهاتفك وتثبيته على ظهر شاشة الحاسب المحمول أو الآيباد.

وقد تم تطوير الجهاز عبر التمويل الجماهيري من منصة indiegogo المشهورة لتمويل المشاريع الجماعية.

حامل Moment بتقنية MagSafe.

قدمت شركة Moment هذا الحامل كحل بديل للحامل المعتاد الذي يمسك بالهاتف من الجوانب، وهو يعمل مع أي حامل.

اقرأ أيضًا: آبل توضح تأثير MagSafe في الأجهزة الطبية

حيث يتكون الحامل من الجزء الذي يمسك بالهاتف ويثبته على القاعدة، ويعمل الحامل بكفاءة مع باقي أجهزة MagSafe مثل الأغلفة.

محفظة MagSafe من آبل.

كانت هذه المحفظة من أوائل أجهزة MagSafe التي عرضتها آبل عندما قدمت الخاصية، وهي محفظة صغيرة تلتصق بظهر هاتفك.

ويمكن أن تلتصق المحفظة بالهاتف فوق أي غلاف حماية تقوم بتركيبه، كما أنها تستطيع أن توصل الشحن عبر أجهزة MagSafe.

اقرأ أيضًا:آبل تطور MacBook Air جديد مع شحن MagSafe

وقد واجه المستخدمون بعض المشاكل عند وضع أكثر من بطاقتين معًا في هذه المحفظة، لذلك لا يستخدمها الكثيرون.

حامل الحائط من Moment.

جاءت فكرة هذا الحامل من أحد مستخدمي ريديت حيث قام بتثبيت هاتف آيفون 12 في سريره عبر مغناطيس معتاد.

اقرأ أيضًا:MacBook Pro قد يتخلى عن Touch Bar ويعيد MagSafe

ويتكون هذا الحامل من وجهين، يلتصق الوجه الأول بالهاتف عبر خاصية MagSafe التي زادت قوتها بفضل تحسينات Moment.

ويلتصق الوجه الثاني بالحائط عبر مسمار صغير أو شريط لاصق مزدوج الوجه، ويساعدك هذا الجهاز على الوصول لهاتفك بسرعة.