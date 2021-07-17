أبرز بدائل بحث جوجل للحفاظ على خصوصيتك

عندما يتعلق الأمر بالبحث عن شيء ما على الويب فإن بحث جوجل هو غالبًا الخيار الأول للكثير من المستخدمين. ولكن في الوقت نفسه فإن استخدامه في عمليات البحث الخاصة بك يأتي مصحوبًا بمقايضة الخصوصية.

ويعتمد نموذج عمل عملاقة البحث بشكل كامل على الإعلانات، وتستخدم أي عملية بحث تجريها من أجل استهداف الإعلانات.

وبالرغم من أن جوجل لا تخبر شركات التسويق بعمليات البحث التي تجريها. ولكنها تستخدم هذه الاستعلامات لإنشاء بصمة رقمية لك من أجل استهداف الإعلانات.

واتخذت الشركة خطوات للحد من جمع البيانات. ولكن قد ترغب في تجربة محرك بحث مختلف لا يتتبعك أو يسجل عمليات البحث.

وإذا كنت تريد الاستمرار في استخدام جوجل فيمكنك الحد من كمية البيانات التي تجمعها الشركة عنك.

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أبرز محركات البحث البديلة لمحرك بحث جوجل

يعتبر محرك بحث Brave من أشهر محركات البحث التي يمكنك استخدامها للحفاظ على خصوصيتك. وذلك لأنه لا يحتفظ بأي سجلات لعمليات بحثك.

وقالت الشركة المطورة: من المستحيل بالنسبة لنا مشاركة بياناتك أو بيعها أو تتبعها، وذلك لأننا لا نجمعها.

وبالرغم من أن الخدمة قد تصبح مدعومة بالإعلانات. ولكن هذه الإعلانات لن تعرف أي شيء عنك أو عن ما تبحث عنه. مما يجعلها مختلفة تمامًا عن محرك بحث جوجل.

كيفية عمل محرك البحث Brave

يمكنك الوصول إلى محرك بحث Brave من أي متصفح ويب وأي جهاز. كما يعد التنقل في الواجهة أمرًا بسيطًا ومباشرًا للغاية.

وما عليك سوى كتابة عبارات البحث ومن ثم النقر على مفتاح الإدخال لترى نتائج البحث مباشرة. ويمكنك البحث عن الصور أو الأخبار أو مقاطع الفيديو.

بالإضافة إلى ذلك فإن هناك إمكانية تخصيص البحث باستخدام الخيارات الموجودة أعلى صفحة النتائج. وتصفيتها بحسب الموقع الجغرافي والوقت.

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وقد ترى أيضًا علامة تبويب النتائج المحلية التي تستخدم عنوان IP مؤقتًا للعثور على نتائج من المواقع المحلية. ولكن لم يتم حفظ عنوان IP.

وبمجرد إغلاق علامة تبويب البحث يتم إغلاق كل شيء ولن تسجل أي عمليات بحث قمت بها.

كيفية عمل محرك البحث DuckDuckGo

يمكنك ايضًا استخدام محرك بحث DuckDuckGo الذي يحتوي على الكثير من الميزات مع التركيز بشكل خاص على الخصوصية، مما يجعله بديلًا ممتازًا لمحرك بحث جوجل.

وكما هو الحال مع محرك البحث Brave. لا يتم تسجيل عمليات البحث مطلقًا، وينظر إليك محرك البحث في كل مرة تفتحه فيها كمستخدم جديد.

وقد تلاحظ وجود إعلانات مرافقة لنتائج البحث التي تحصل عليها. ولكن هذه الإعلانات ليست مستهدفة. ولا تعرف الشركات الإعلانية التي تقف خلفها شيئًا عنك.

وتذكر سياسة الخصوصية أن محرك البحث لا يجمع أو يشارك أيًا من معلوماتك الشخصية. ولا تحتاج إلى تسجيل حساب ولن تجد سجلًا لعمليات البحث.

ولإجراء عملية بحث في محرك DuckDuckGo اكتب استفسارك في مربع البحث الرئيسي ثم اضغط على مفتاح الإدخال في لوحة المفاتيح.

وبالنسبة لعمليات البحث المخصصة مثل أسماء المشاهير أو الأماكن التي يمكن العثور عليها عبر الخريطة. قد ترى مربعات منبثقة بجانب نتائج البحث الرئيسية.

ولعمليات البحث العادية. قد يتم تضمين بعض تحديثات الأخبار الأخيرة أيضًا. مع وجود خيارات في الجزء العلوي من قائمة نتائج البحث لتصفية النتائج التي تراها.

بالإضافة إلى تعيين عوامل التصفية بناءً على الموقع أو وقت آخر تحديث للصفحة. ويمكنك تغيير مظهر صفحة النتائج بحسب رغبتك.

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الحد من كمية البيانات التي تجمعها جوجل

إذا كنت لا تستطيع أن تنفصل عن نتائج البحث التي يقدمها محرك بحث جوجل. فيمكنك التأكد من عدم تذكرها لفترة طويلة.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة إعدادات حساب جوجل عبر هذا الرابط

انقر على خيار البيانات والتخصيص ومن ثم حدد خيار أنشطة الويب والتطبيقات.

في الصفحة التي تظهر لك يمكنك اختيار إما إدارة النشاط لإزالة السجل وعمليات البحث يدويًا أو تحديد خيار الحذف التلقائي لسجل البحث بعد مرور فترة 3 أو 18 شهر.

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