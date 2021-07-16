6 أشياء عن نظام هارموني من هواوي

ظهرت العديد من الأسئلة منذ أن أعلنت شركة هواوي عن نظامها التشغيلي هارموني في العام 2019، الذي ربما يكون المنافس الأبرز لنظام التشغيل الأشهر أندرويد.

وبالرغم من أن المعاينات الأولية للإصدار التجريبي الأول هارموني 2.0 الذي أطلقته الشركة في عام 2020 قد أظهرت الكثير عنه فيما يتعلق بتوحيد جميع الأجهزة. ولكن ما يزال هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج الإجابة.

ومن تلك الأسئلة مدى الخصوصية والأمان والأداء والتوفر على نطاق واسع خارج الصين.

اقرأ ايضًا: هواوي تتجه نحو البرمجيات لمواجهة العقوبات الأمريكية

إطلاق الإصدار الرسمي لنظام هارموني

أطلقت هواوي إصدار نظام التشغيل لأول مرة لأجهزة محددة في عام 2019. مع التركيز على أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء وأنظمة الترفيه داخل السيارة وغيرها.

واكتفت الشركة حتى الآن بإطلاق إصدار HarmonyOS 2.0 في شهر يونيو الماضي عبر مجموعة مختارة من هواتفها وساعاتها الذكية.

الهواتف الذكية المتوافقة

أعلنت هواوي عن دعم إصدار نظام التشغيل هارموني 2.0 للهواتف الذكية التي تحتوي على 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. ومع ذلك تخطط الشركة بحلول نهاية عام 2021 لتثبيت النظام عبر أكثر من 300 مليون جهاز.

وتشمل هذه الأجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء وأجهزة الشركات الأخرى.

وتتلقى هواتف هواوي الذكية مثل Mate 40 و P40 و Mate 30 تحديثات HarmonyOS 2.0 بشكل تلقائي.

اقرأ ايضًا: تقرير يكشف عن 42 جهازًا من هواوي ستحصل على ‏HarmonyOS

هل نظام التشغيل جيد

أثبت النظام بحسب العديد من المراجعات للنسخة التجريبية أنه عبارة عن نسخة من نظام أندرويد. مما يعني أنه يعتمد على التعليمات البرمجية لمشروع أندرويد المفتوح المصدر.

وعلى هذا النحو يجب أن يكون نظام التشغيل جيد. ويعمل بطريقة مألوفة إلى حد كبير. ولكن لا يزال من المبكر جدًا إصدار حكم نهائي.

ومن المفترض أن يحدد الوقت مدى جودة نظام التشغيل. وذلك لأنه لا يزال ليس سائدًا. وهناك العديد من العوامل المساهمة لإثبات جودته.

اقرأ ايضًا: HarmonyOS من هواوي هو مجرد نسخة من أندرويد

هل يشغل هارموني تطبيقات أندرويد

بحسب شركة هواوي فإن هارموني يسمح للمستخدمين باستخدام تطبيقات أندرويد. إلى جانب السماح بتنزيل تطبيقات HarmonyOS وتشغيلها.

ولن يتمكن المستخدمين من الوصول إلى متجر جوجل بلاي. ومع ذلك يحتوي متجر تطبيقات هواوي على أكثر من 134000 تطبيق. وقد قام أكثر من أربع ملايين مطور بالتسجيل من أجل توزيع تطبيقاتهم عبر المتجر.

هل يمكنه استبدال نظام أندرويد

يمكن أن يحدث ذلك في بعض أنحاء العالم. ولكن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وذلك لأن أندرويد هو أكثر أنظمة تشغيل الهواتف الذكية استخدامًا ولن يُستبدل بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك يتم طرح نظام HarmonyOS حاليًا عبر أجهزة شركة هواوي فقط. لذلك لا يزال من غير الواضح عدد الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تختار تثبيت نظام التشغيل الجديد.

ومن المحتمل أن يصبح هارموني شائع الاستخدام في الصين، وربما في بعض أسواق آسيا الأخرى. ولكن الاحتمال على المستوى العالمي ضعيف حتى الآن.

اقرأ ايضًا: هل تتمكن هواوي من المنافسة عند إطلاق HarmonyOS في 2021؟

هل يدعم هارموني خدمات جوجل بلاي

لا يزال بإمكانك تنزيل تطبيقات أندرويد عبر أجهزة هواوي العاملة بنظام التشغيل HarmonyOS. ولكن لن تعمل تطبيقات جوجل عبر هذه الهواتف. ولن تتمكن أيضًا من استخدام متجر جوجل أو خدمات جوجل بلاي التي تربط جميع تطبيقات جوجل معًا والعديد من خدمات الجهات الخارجية أيضًا.