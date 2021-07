تطلق منصة نتفليكس ميزتين جديدتين تبرزان برامج الأطفال. ومن المفترض أن تساعد الأداتان في تسهيل العثور على المحتوى المناسب للعمر في نسخة الأطفال من خدمة البث.

ويرى المشتركون قائمة جديدة لأفضل 10 حسابات مقيدة بحسب العمر التي تصنف برامج وأفلام الأطفال الأكثر شهرة.

وتعمل الأداة على إبراز العناوين الأكثر شيوعًا عبر الخدمة، التي غالبًا ما تكون جديدة ومبتكرة. مما قد يجعل العثور على شيء يتم بثه أقل صعوبة.

وتقول نتفليكس إن لوحة المتصدرين يتم تحديثها يوميًا لتعكس ما يشاهده عملاؤها البالغ عددهم 208 ملايين في 93 دولة حول العالم.

ويمكن للمشاهدين الوصول إلى أفضل 10 في الصفحة الرئيسية للأطفال أو في قسم الجديد والشائع في شريط القائمة عبر الأجهزة، باستثناء Apple TV.

ولمساعدة الآباء على تتبع ما يشاهده أطفالهم، ترسل نتفليكس أيضًا رسالة إخبارية نصف شهرية بالبريد الإلكتروني مليئة بالتوصيات بناءً على عادات مشاهدة الأطفال. بما في ذلك تفضيلاتهم المواضيعية ونصائح حول أدوات الرقابة الأبوية في جهاز البث.

ويصل ذلك إلى البريد الوارد للآباء الذين لديهم حساب أطفال تم إعداده بدءًا من 16 يوليو.

وتصل الميزات مع زيادة نتفليكس لمحتوى الأطفال في مواجهة المنافسة الشديدة من المنافسين الأخرين.

ومددت الشركة صفقة الترخيص الأمريكية لقائمة أفلام الرسوم المتحركة لشركة Universal. مما أتاح لها الوصول إلى أفلام Illumination و Dreamworks مثل Minions: The Rise of Gru.

بالإضافة إلى ذلك كشفت وكالة بلومبرج أن شركة البث قد أبرمت شراكة مع Moonbug Entertainment لعروض جديدة بناءً على برامج يوتيوب الشهيرة CoComelon و Blippi و Little Baby Bum.

نتفليكس تخبر الآباء بما يشاهده الأطفال

تتضمن إصدارات الأطفال البارزة الأخيرة من نتفليكس عرضًا للطهي من بطولة ميشيل أوباما بعنوان Waffles + Mochi. وأنتج فيل لورد وكريستوفر ميلر فيلم رسوم متحركة The Mitchells vs the Machines.

واستخدمت خدمة البث في الماضي برامج تفاعلية وعمليات الاستحواذ المتعلقة بالملكية الفكرية والمسلسلات التي تستهدف الأطفال في سن ما قبل المدرسة للحفاظ على عودة العائلات.

كما تضمنت المنافسة الاستحواذ على محتوى الأطفال كوسيلة لجذب المشتركين. وفي وقت سابق من هذا العام، طلبت HBO Max مجموعة كبيرة من عروض Cartoon Network الجديدة. مما أدى إلى زيادة عدد الساعات إلى 300 ساعة من النسخ الأصلية للأطفال و 3000 ساعة من برمجة المكتبة.

وفي غضون ذلك، قامت ديزني بجلب الكلاسيكيات العائلية إلى +Disney. جنبًا إلى جنب مع عروض Pixar الحصرية والتفرعات مثل Luca و Monsters at Work.

وأعلنت شركة +Paramount أيضًا عن إعادة تشغيل Fairly OddParents لإضافته إلى تشكيلة Nickelodeon الخاصة بها.

