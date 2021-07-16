بعد مرور عامين تقريبًا، تتخذ شركة فيسبوك خطوة كبيرة لتوسيع منصة المدفوعات الخاصة بها.

وأعلنت الشركة عن خطط لتوسيع Facebook Pay خارج نظامها البيئي لتسهيل المعاملات عبر الويب.

وبدءًا من شهر أغسطس، يمكن للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة إجراء عمليات شراء من المتاجر المرتبطة بمنصة شوبيفاي Shopify باستخدام طريقة الدفع.

وعندما تزور بائعًا مدعومًا، ترى زر Facebook Pay يسمح لك بإكمال عملية شراء ببطاقتك المحفوظة أو تفاصيل باي بال.

وبهذا المعنى، فإن فيسبوك تتنافس مع المحافظ المحمولة والرقمية المنافسة بما في ذلك Apple Pay و Google Pay.

ولكل منها جمهور مدمج بناءً على الأجهزة المفضلة أو نظام التشغيل أو، في حالة فيسبوك، الشبكة الاجتماعية.

وتقتصر Facebook Pay حتى الآن على منصات الشركة الخاصة، بما في ذلك واتساب وماسنجر وإنستاجرام.

وبعد فترة وجيزة من انسحاب شركات بطاقات الائتمان من مشروع العملة المشفرة Libra، أطلقت فيسبوك نظامها للمدفوعات من أجل استخدامه عبر الموقع الرئيسي، بالإضافة إلى واتساب وإنستاجرام.

وجرى طرح Facebook Pay كوسيلة مناسبة للتسوق عبر تلك التطبيقات وتقاسم الفاتورة مع الأصدقاء وإرسال الأموال إلى الخارج والتبرع للجمعيات الخيرية.

ويؤدي توسيع مدى وصول Facebook Pay عبر الويب إلى تعزيز ملاءمتها ويتناسب ذلك أيضًا مع استراتيجية التجارة الإلكترونية الأوسع للشركة.

فيسبوك توسع استخدام Facebook Pay

في شهر يونيو، أضافت فيسبوك دعمًا لرموز QR إلى منصة المدفوعات، مما يتيح للمستخدمين إرسال الأموال إلى أشخاص خارج مجموعة أصدقائهم.

وفي الوقت نفسه، قامت بدمج ميزات التسوق في نظامها البيئي الأوسع للتطبيقات الاجتماعية للاستفادة من التحول إلى التجارة الإلكترونية.

وقدمت في شهر مايو متاجر تحول صفحات الأعمال عبر منصتها الرئيسية وإنستاجرام إلى واجهات متاجر عبر الإنترنت.

ومثل جوجل وسناب شات من قبل، تتجه الشركة أيضًا إلى البحث المرئي لمساعدة الأشخاص على اكتشاف المزيد من المنتجات القابلة للتسوق عبر إنستاجرام.

وحتى لا يتم استبعادها، تلقت منصة واتساب أيضًا زر تسوق يتيح للمستخدمين تصفح قائمة منتجات بائع التجزئة.

وقالت الشركة: كما هو الحال مع خيارات الدفع السابقة في تطبيقاتنا، عند إجراء مدفوعات باستخدام Facebook Pay، فإننا نجمع معلومات حول الشراء مثل طريقة الدفع وتاريخ المعاملة والفوترة والشحن وتفاصيل الاتصال. وقد صممنا Facebook Pay لتخزين وتشفير أرقام بطاقتك وحسابك المصرفي بأمان.

ويمكن استخدام الإجراءات التي تتخذها مع Facebook Pay لأغراض مثل تقديم محتوى وإعلانات أكثر صلة. إلى جانب توفير دعم العملاء وتعزيز السلامة والنزاهة. ولن يتم استخدام أرقام البطاقة والحساب المصرفي التي تقدمها لتخصيص تجربتك أو إعلام الإعلانات التي تراها.

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