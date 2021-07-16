أعلنت تويتر الآن عن نشر التسميات التوضيحية للتغريدات الصوتية. وأطلقت المنصة لأول مرة التغريدات الصوتية في شهر يونيو 2020. ولكن سرعان ما تم انتقادها في ذلك الوقت من قبل المدافعين عن إمكانية الوصول لعدم وجود تسميات توضيحية.

وتهدف عملية الإطلاق إلى تحسين ميزات إمكانية الوصول، وذلك وفقًا لتغريدة نشرتها المنصة كإعلان.

وقامت تويتر الآن بتمكين التسميات التوضيحية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا عندما يسجل المستخدمون تغريدات صوتية.

ويمكن للمستخدمين النقر فوق زر “نسخة إلى” CC في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة التغريدة الصوتية لعرض التسميات التوضيحية.

وتظهر التسميات التوضيحية عبر التغريدات الصوتية الجديدة فقط، ولذلك لن تراها في التغريدات القديمة.

وتتوفر التسميات التوضيحية باللغات المدعومة، التي تشمل الإنجليزية والإسبانية والعربية والكورية واليابانية والإيطالية والهندية والفرنسية والبرتغالية والتركية والإندونيسية.

ولم يكن لدى تويتر فريق إمكانية الوصول للتغريدات الصوتية عندما تم إطلاق الميزة لأول مرة.

وبدلاً من ذلك، اعتمدت شركة وسائل التواصل الاجتماعي على موظفين متطوعين للقيام بأعمال إمكانية الوصول للميزة.

وقالت الشركة: كجزء من عملنا المستمر لجعل تويتر في متناول الجميع، فإننا نطرح تسميات توضيحية تلقائية للتغريدات الصوتية عبر iOS.

وأضافت: بالرغم من أن الوقت لا يزال مبكرًا ونعلم أنه لن يكون مثاليًا في البداية، إلا أنها واحدة من العديد من الخطوات التي نتخذها لتوسيع وتعزيز إمكانية الوصول عبر خدمتنا. ونتطلع إلى مواصلة رحلتنا لإنشاء خدمة شاملة.

تويتر تضيف التسميات التوضيحية للتغريدات الصوتية

تم إطلاق ميزة التغريدات الصوتية عبر تويتر لأول مرة في شهر يونيو 2020. وهي متاحة حاليًا عبر iOS فقط.

ومن أجل تسجيل تغريدة صوتية، يجب على المستخدم النقر أولاً على أيقونة كتابة تغريدة، متبوعة بأيقونة الصوت.

ويؤدي النقر على الزر الأحمر إلى بدء التسجيل، ومن ثم يؤدي النقر على تم إلى إنهائه.

اقرأ أيضًا: التغريدات الصوتية تصل إلى المزيد من مستخدمي تويتر

ومثل أي تغريدة أخرى، يمتلك المستخدمون خيار تضمين نص. ويمكن للمستخدمين أيضًا إجراء تغريدات صوتية متعددة لإنشاء سلسلة تغريدات.

ويبلغ الحد الأقصى المسموح به للتغريدات الصوتية دقيقتين و 20 ثانية لكل تغريدة صوتية. والتسجيلات الأطول من ذلك يتم تحويلها تلقائيًا إلى سلسلة رسائل.

والحد الأقصى للتغريدات في سلسلة التغريدات الصوتية هو 25. ويجب على المستخدمين أيضًا ملاحظة أن التغريدات الصوتية غير متاحة للردود على التغريدات أو اقتباس التغريدات.

اقرأ أيضًا: كيف يمكنك استخدام ميزة التغريدات الصوتية في تويتر