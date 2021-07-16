إيلون ماسك يعترف بإمكانية فشل Cybertruck

قال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، إن هناك دائمًا فرصة لفشل Cybertruck القادمة.

ومع ذلك، يخطط ماسك للحفاظ على تصميم Cybertruck مثل سيارة العرض، وهو شكل شبه المنحرف المعدني العملاق.

وأوضح أيضًا أنه لا يهتم بأي خطر من أن تفشل Cybertruck لأنه يحب تصميمها شخصيًا.

وكتب: هناك دائمًا احتمال أن تتعثر Cybertruck لأنها لا تشبه أي شيء آخر. ولكن ذلك لا يهمني. أنا أحبها كثيرًا حتى لو لم يحبها الآخرون. تبدو الشاحنات الأخرى وكأنها نسخ من الشيء نفسه. ولكن يبدو أن Cybertruck قد صنعتها كائنات فضائية من المستقبل.

وأحدث حدث إطلاق Cybertruck في عام 2019 ضجة بسبب التصميم غير العادي للسيارة ولأن ماسك طلب من رئيس التصميم في شركة تيسلا محاولة تحطيم نوافذ السيارة، وهو ما حدث.

وألقى رئيس التصميم كرة معدنية على إحدى النوافذ، وتفاجأ ماسك عندما تحطم الزجاج، على الرغم من بقائه في مكانه.

وبالرغم من الإطلاق المفاجئ وعدم اليقين بشأن متى يمكن لشركة تيسلا البدء بتسليم Cybertruck، تدفقت أوامر الطلبات الأولية. وتفاخر إيلون ماسك بأن الشركة شهدت 250 ألف عملية طلب في غضون أسبوع تقريبًا من ظهور Cybertruck لأول مرة.

وفي شهر سبتمبر في اجتماع المساهمين السنوي لشركة تيسلا وحدث Battery Day، كشف إيلون ماسك أن تيسلا قد تلقت الكثير من طلبات Cybertruck لدرجة توقفت الشركة عن عدها.

وقال: الطلبات هائلة. أكثر من 500 ألف طلب. أعتقد أنها ربما 600 ألف. إنها كثيرة. توقفنا عن العد.

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كان ذلك قبل أن يعرض المنافسون خططهم لمزيد من الشاحنات التقليدية التي تعمل بالبطاريات، مثل Ford F-150 Lightning و GMC Hummer EV.

وقال ماسك الآن إن تيسلا لا تخطط لوضع مقابض الأبواب عبر Cybertruck، دون تحديد ما إذا كانت هذه السيارة يمكن أن تفي بالمعايير الفيدرالية لسلامة المركبات في الولايات المتحدة.

كما ذكر بأن تيسلا قررت إضافة نظام توجيه رباعي العجلات إلى Cybertruck. الذي يجب أن يمكنها من التحرك قطريًا في خط مستقيم والدخول أو الخروج من بعض النقاط الضيقة.

وكتب: حافظنا على تصميم الإنتاج تمامًا مثل عرض السيارة مع بعض التعديلات الصغيرة لجعلها أفضل. لا مقابض أبواب. تتعرف السيارة عليك وتفتح الباب. توجيه جميع العجلات الأربع أمر مفيد للتعامل مع الانعطافات الضيقة.

وتجعل ميزة التوجيه الرباعي Cybertruck أكثر تنافسية بشكل مباشر مع GMC Hummer EV، التي تتميز بميزة الوضع الجانبي.

ولم يعلق ماسك على Cyberquad، وهو منتج ATV كان من المفترض أن يرافق Cybertruck.

وفي الربع الأول، وصفت تيسلا شاحنة Cybertruck بأنها قيد التطوير. ومن المتوقع أن تقدم الشركة تحديثًا مرحليًا ونتائج الربع الثاني في 26 يوليو.

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