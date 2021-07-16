إنتل تريد شراء GlobalFoundries بنحو 30 مليار دولار

تستكشف شركة إنتل صفقة لشراء شركة GlobalFoundries، في خطوة من شأنها أن تعزز خطط عملاق أشباه الموصلات لإنتاج المزيد من الرقاقات لشركات التكنولوجيا الأخرى وتصنيفها على أنها أكبر عملية استحواذ لها.

وفي عام 2008، اتخذ صانعو الرقاقات إنتل و AMD مسارين متميزين، إذ واصلت Intel تصنيع رقاقاتها الخاصة للحفاظ على السيطرة الكاملة.

بينما قررت AMD فصل أعمالها في مجال أشباه الموصلات باسم GlobalFoundries، بالاعتماد عليها ومصنعين آخرين لتوفير السيليكون.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة Intel تتطلع إلى اقتناص مصنع تصنيع رقاقات AMD السابق، في صفقة يمكن أن تقدر قيمته بنحو 30 مليار دولار.

ويتضح من قصة وول ستريت جورنال أن الصفقة ليست مؤكدة، وقد أنكرت شركة GlobalFoundries صراحة أنها كانت تجري محادثات مع إنتل.

ولكن من الممكن أن تتفاوض Intel مع شركة الاستثمار التي تمتلك GlobalFoundries بدلاً من ذلك، كما تشير وول ستريت جورنال.

ويمكن لشركة GlobalFoundries المضي قدمًا في طرح عام أولي مخطط له. شركة GlobalFoundries مملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، وهي ذراع استثماري لحكومة أبوظبي، ولكن مقرها في الولايات المتحدة.

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إنتل تريد شراء GlobalFoundries

هناك سبب واضح وراء رغبة إنتل – التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 225 مليار دولار – في GlobalFoundries. إذ تعمل عملاقة الرقاقات على تكثيف نشاطها في مجال صناعة الرقاقات الآن.

وفي محاولة لتغيير مسار الشركة المتعثرة، أعلن بات غيلسنجر، الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، في شهر مارس أن إنتل لن تعمل بمفردها. إذ تقوم بتعهيد المزيد من إنتاجها من الرقاقات إلى مصانع تابعة لجهات خارجية.

ووافقت على إنتاج المزيد من الرقاقات لشركات أخرى باستخدام مصانعها الخاصة. وكذلك الاستثمار في الصناعات التصنيعية الجديدة نفسها.

وشمل ذلك استثمارًا بقيمة 20 مليار دولار في منشآت جديدة في ولاية أريزونا. ولكن قد يستغرق الأمر سنوات عديدة حتى يتم تشييد المباني الجديدة وتكثيفها.

في غضون ذلك يمكن أن تستحوذ على GlobalFoundries، المصنع رقم 4 في العالم. الذي يمثل 7 في المئة من جميع أعمال صناعة الرقاقات من حيث الإيرادات.

ولن يضع ذلك إنتل على قدم المساواة مع شركة TSMC العملاقة أو سامسونج (اللتان تمثلان معًا ما يقدر بنحو 74 في المئة). ولكنها قد تكون البداية.

وتأتي المحادثات في الوقت الذي يتسبب فيه نقص أشباه الموصلات في تعثر الصناعات في جميع أنحاء العالم.

ويمكن أن تساعد الصفقة إنتل في زيادة إنتاج الرقاقات في الوقت الذي يكون فيه الطلب في ذروته.

وتتطلع الشركة إلى البدء في إنتاج رقاقات لشركات تصنيع السيارات التي كافحت للحفاظ على استمرار العمليات بسبب النقص الحاد.



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