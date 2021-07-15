يوتيوب تستعير ثلاث ميزات أخرى من تويتش

تضيف منصة يوتيوب ثلاث ميزات جديدة للبث المباشر وجميعها متوفرة للبث المباشر عبر منصة تويتش.

ويمكن للقائمين على البث الآن قصر المحادثات على المشتركين فقط، إلى جانب إمكانية إنشاء استطلاعات رأي داخل المحادثات، وإمكانية إنشاء مقاطع من فيديوهات بث الألعاب الشائعة.

وكانت هذه الميزات موجودة منذ فترة عبر منصة تويتش، وهي كلها أدوات مهمة للسماح لصناع البث بالتفاعل مع مجتمعهم.

ويمكن أن يساعد قصر الدردشات على المشتركين فقط بصفته أداة للإشراف على المناقشة وتثبيط أي تعليقات غير مرحب بها من المشاهدين الجدد.

كما أنها توفر لمستخدمي البث أداة أخرى لتشجيع مشاهديهم على البدء بالدفع. ويمكن اختيار المدة (ساعات، أيام، أسابيع، أشهر، سنوات) التي يحتاجها الأشخاص للاشتراك قبل أن يتمكنوا من إرسال رسائل الدردشة المباشرة.

وتوفر استطلاعات الرأي طريقة أخرى للمشاهدين للبقاء على اتصال مع الحدث. وهي أداة مفيدة لمن يتطلعون إلى معرفة ما يريد مجتمعهم مشاهدته بعد ذلك.

كما أنها مفيدة في التعامل مع غرف الدردشة التي غالبًا ما تكون فوضوية، مما يمنح مستخدمي البث طريقة بسيطة لطلب مدخلات حول ما يجب عليهم فعله بعد ذلك.

المقاطع هي أيضًا أداة مهمة للاكتشاف. وبالنظر إلى أن معظم الأشخاص لن يشاهدوا بثًا مباشرًا لعدة ساعات، فإن أداة القطع من تويتش تسمح للمعجبين بالتقاط ومشاركة النقاط البارزة، التي يمكن أن تساعد في جذب أشخاص جدد إلى البث.

يوتيوب تضيف ميزات أخرى من تويتش

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لا تزال يوتيوب تقصر المقاطع على صناع الألعاب الذين لديهم أكثر من 1000 متابع. وذلك بالرغم من أنها تقول إن الميزة يتم طرحها للجميع. وكانت المقاطع، مثل ميزات الدردشة، قيد الاختبار مع عدد محدود من صناع المحتوى حتى الآن.

وبينما لا تزال تويتش هي الاسم المهيمن في البث المباشر، فإن Facebook Gaming و YouTube Gaming تنموان.

وكان لدى يوتيوب نحو ربع السوق من حيث الساعات التي تمت مشاهدتها في نهاية عام 2020، حيث تمثل تويتش نحو ثلثي إجمالي المشاهدة.

ولا يزال أمام منصة جوجل طريق طويل للحاق بالركب. ولكن إضافة ميزات أساسية مثل هذه يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في دعم البث المباشر ومساعدته على النمو.

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