واتساب تختبر المزامنة المتعددة الأجهزة التي لا تتطلب هاتفًا

تستعد منصة واتساب لتحسين ميزة رئيسية تعترف بها خدمة المراسلة الفورية المملوكة لشركة فيسبوك بأنها كانت طلبًا رئيسيًا من المستخدمين لسنوات.

وقالت المنصة: إنها تطرح اختبارًا تجريبيًا عامًا محدودًا لقدرتها المحسنة عبر الأجهزة المتعددة.

ويتيح التحديث لمستخدمي المنصة لأول مرة استخدام الخدمة عبر ما يصل إلى أربعة أجهزة غير هاتفية دون تشغيل الهاتف المسجل أو الاتصال بالإنترنت بطريقة أخرى.

ولا يمكن أن تحتوي هذه السلسلة من الأجهزة المتعددة على هاتف آخر. ويتصل كل جهاز مرافق بواتساب بشكل مستقل.

وتوفر واتساب، التي يستخدمها أكثر من 2 مليار شخص على مستوى العالم، دعمًا للاستخدام الأجهزة المتعددة.

ويمكن للمستخدم الوصول إلى الخدمة في وقت واحد، على سبيل المثال، من متصفح الويب أو تطبيق سطح المكتب عبر جهاز الحاسب. ولكن هذا الدعم للأجهزة المتعددة يتطلب حاليًا اتصال الهاتف بالإنترنت.

وقالت الشركة: من خلال مطالبة الهاتف بتنفيذ جميع العمليات، تكون الأجهزة المصاحبة أبطأ ويتم قطع اتصالها بشكل متكرر – خاصةً عندما يكون اتصال الهاتف ضعيفًا، أو تنفد بطاريته، أو يتم إيقاف عملية التطبيق بسبب نظام تشغيل الهاتف. كما يسمح أيضًا بتشغيل جهاز مرافق واحد فقط في كل مرة، مما يعني أنه لا يمكن للأشخاص إجراء مكالمة في Portal أثناء التحقق من رسائلهم عبر أجهزة الحاسب، على سبيل المثال.

وتزيل بنية واتساب المتعددة الأجهزة الجديدة هذه العقبات. ولم تعد تتطلب أن يكون الهاتف الذكي هو المصدر الأساسي مع الحفاظ على بيانات وخصوصية المستخدم متزامنة بسلاسة وأمان.

وأوضحت واتساب من خلال ورقة بيضاء كيفية عمل هذه الميزة، مما يعطي نظرة ثاقبة عن سبب استغراق وقت طويل لوصولها.

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واتساب تختبر دعم الأجهزة المتعددة

تقول الشركة إنها طورت تقنيات جديدة تضمن أنه حتى عبر الأجهزة المتعددة، تتم مزامنة الرسائل مع الحفاظ على التشفير من طرف إلى طرف، وهو إنجاز نادر في السوق حاليًا.

وكتبت الشركة: كان علينا إعادة التفكير في بنية واتساب وتصميم أنظمة جديدة لتمكين تجربة مستقلة متعددة الأجهزة. وذلك مع الحفاظ على الخصوصية والتشفير الشامل. ويتم تشفير كل رسالة على حدة باستخدام جلسة التشفير الزوجي المحددة مع كل جهاز. ولا يتم تخزين الرسائل عبر الخادم بعد تسليمها.

ولا تغير الميزة أيضًا كيفية استخدام واتساب للنسخ الاحتياطية السحابية للمستخدمين. وأضافت الشركة: الآلية التي نستخدمها لمزامنة الرسائل وبيانات التطبيقات الأخرى عبر أجهزة المستخدم مستقلة عن النسخ الاحتياطية السحابية لدينا.

وليس لدى المنصة تاريخ محدد للوقت الذي تخطط فيه لطرح هذه الميزة لجميع المستخدمين. وبدلاً من ذلك، أوضحت أنها تقوم في البداية بطرح هذه الميزة لمستخدمي الإصدار التجريبي الحاليين.

وخلال الأشهر المقبلة، تخطط لبدء إضافتها كميزة تجريبية قابلة للاشتراك لعدد صغير من المستخدمين عبر إصدارات مستقرة من التطبيق أيضًا.

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