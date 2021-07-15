كيف تستخدم قوالب تيك توك المعدة مسبقًا.

تساعدك قوالب تيك توك المعدة مسبقًا في الاستفادة من المنصة دون التفكير في المحتوى الذي تقدمه، حيث تستطيع اختيار القالب الذي ترغب في استخدامه ويناسبك ومن ثم إضافة الصور والمقاطع التي ترغب فيها، وتستطيع أيضًا إضافة نصوص وموسيقى من اختيارك.

طريقة استخدام قوالب تيك توك المعدة مسبقًا

أصبحت هذه الخاصية متاحة لجميع المستخدمين حول العالم بدايةً من التحديث الأخير للمنصة، ولذلك تستطيع الوصول إليها عبر تطبيقاتها.

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ويمكنك استخدامها عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى التطبيق ثم قم بفتحه والضغط على علامة + إضافة الفيديو في أسفل الشاشة، وبعد ذلك قم بتحريك الشاشة إلى جهة اليسار حتى تصل لاختيار القوالب، وتجد الاختيار واضحًا أسفل الشاشة.

ومن ثم يفتح لك التطبيق نافذة اختيار القوالب، ويمكنك اختيار القالب الذي ترغب فيه من المجموعة المتاحة أمامك.

ويخبرك التطبيق بوصف بسيط لاسم القالب مع اشتراطات استخدامه، حيث يمكنك استخدام بعض القوالب مع 4 صور أو أكثر وهكذا.

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وتأتي بعض القوالب بحد أدنى للصور بالإضافة للحد الأقصى المعتاد، وحتى تتمكن من استخدام القالب يجب أن تلبي هذه الشروط.

وبعد ذلك قم بالضغط على القالب الذي ترغب في استخدامه ثم إضافة الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك، وعندما تنتهى قم بالضغط على الموافقة.

وينقلك التطبيق بعد ذلك إلى شاشة مشاركة الفيديو المعتادة، حيث تستطيع عبر هذه الشاشة إضافة التأثيرات المعتادة من التطبيق.

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ويمكنك من شاشة تأثيرات الفيديو إضافة النصوص أو الملصقات والموسيقى والتأثيرات المختلفة للفيديو كما ترغب.

وعندما تنتهي قم بمشاركة الفيديو عبر المنصة ووسائل التواصل الأخرى كالمعتاد.

الحصول على المزيد من القوالب.

تعمل شركة تيك توك على إضافة القوالب المعدة مسبقًا بشكل دوري للتطبيق، ولذلك تجد عددهم يزداد في كل مرة تزور فيها التطبيق.

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ولكن إذا لم تكن راضيًا عن العدد المتاح داخل التطبيق يمكنك تحميل واستخدام المزيد من القوالب من الشركات المختلفة والمشهورة.

ويمكنك استخدام تطبيق مثل Zoomerang وهو متاح للتحميل مجانًا عبر متجر جوجل بلاي ومتجر تطبيقات آبل.

ويستطيع التطبيق التعديل على مقاطع تيك توك وإضافة المزيد من القوالب للتطبيق.