فيسبوك تتخلى عن فكرة الكتابة عن طريق التفكير

انتهت مبادرة مدعومة من شركة فيسبوك تهدف إلى السماح للأشخاص بالكتابة عن طريق التفكير بنتائج جديدة تم نشرها.

وكان Project Steno عبارة عن تعاون متعدد السنوات بين فيسبوك و Chang Lab في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو. وذلك بهدف إنشاء نظام يترجم نشاط الدماغ إلى كلمات.

وتظهر ورقة بحثية جديدة نشرت في The New England Journal of Medicine إمكانية تطبيق التكنولوجيا للأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الكلام.

ولكن إلى جانب البحث، أوضحت فيسبوك أنها تتراجع عن فكرة وجود جهاز تجاري لقراءة الدماغ مثبت على الرأس، وبناء واجهات يمكن ارتداؤها عبر المعصم بدلاً من ذلك.

البحث الجديد ليس له قابلية تطبيق واضحة لمنتج تقني في السوق الشامل. وفي بيان صحفي، قالت فيسبوك إنها تعيد تركيز أولوياتها بعيدًا عن واجهة الدماغ والحاسوب المثبتة على الرأس.

وقال البيان الصحفي: لا تهتم فيسبوك بتطوير المنتجات التي تتطلب أقطاب كهربائية مزروعة. وأشارت إلى أنها لا تزال تؤمن بالإمكانيات طويلة المدى لتقنيات واجهة الدماغ والحاسوب الضوئية المثبتة على الرأس، ولكنها قررت تركيز جهودها على نهج مختلف للواجهة العصبية له مسار على المدى القريب للوصول إلى السوق.

ويتضمن بحث Chang Lab المستمر استخدام واجهة الدماغ والحاسوب المزروعة لاستعادة قدرات الكلام لدى الأشخاص.

وتركز الورقة الجديدة على مشارك فقد قدرته على الكلام بعد إصابته بجلطة منذ أكثر من 16 عامًا. وقام المختبر بتزويد الرجل بأقطاب كهربائية مزروعة يمكنها اكتشاف نشاط الدماغ. ومن ثم أمضى الرجل 22 ساعة في تدريب نظام للتعرف على أنماط معينة.

وفي هذا التدريب، يحاول نطق كلمات معزولة من مجموعة مفردات مكونة من 50 كلمة. وفي دورة تدريبية أخرى، حاول إنتاج جمل كاملة باستخدام هذه الكلمات، التي تضمنت الأفعال والضمائر الأساسية بالإضافة إلى أسماء مفيدة محددة وأوامر.

وساعد هذا التدريب في إنشاء نموذج لغوي يمكن أن يستجيب عندما كان الرجل يفكر في قول كلمات معينة، حتى لو لم يكن قادرًا على التحدث بها.

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فيسبوك تتخلى عن فكرة الكتابة الدماغية

عدل الباحثون النموذج للتنبؤ بأي من الكلمات الخمسين التي كان يفكر فيها. مع دمج نظام احتمالية لأنماط اللغة الإنجليزية على غرار لوحة مفاتيح الهاتف الذكي التنبؤية.

وأفاد الباحثون أنه في التجارب النهائية، يمكن للنظام فك شفرة معدل متوسط ​​يبلغ 15.2 كلمة في الدقيقة، مع حساب الأخطاء، أو 12.5 كلمة في الدقيقة باستخدام الكلمات التي تم فك تشفيرها بشكل صحيح.

ونشر Chang Lab بحثًا سابقًا عن Project Steno في عامي 2019 و 2020 يوضح أن مصفوفات الأقطاب الكهربائية والنماذج التنبؤية يمكن أن تخلق أنظمة كتابة فكرية سريعة ومتطورة نسبيًا.

وتضمنت العديد من خيارات الكتابة السابقة دفع المؤشر ذهنيًا حول لوحة مفاتيح عبر الشاشة باستخدام غرسة دماغية. على الرغم من أن بعض الباحثين الآخرين جربوا طرقًا مثل تصور الكتابة اليدوية.

وتضمنت الأبحاث السابقة للمختبر فك تشفير نشاط الدماغ لدى الأشخاص الذين يتحدثون بشكل طبيعي. وتوضح هذه الورقة البحثية أنها تعمل حتى عندما لا يتحدث الأشخاص بصوت عالٍ.

وتعتبر أبحاث اليوم ذات قيمة للأشخاص الذين لا تخدمهم لوحات المفاتيح والواجهات الحالية الأخرى. حيث يمكن أن تساعدهم المفردات المحدودة على التواصل بسهولة أكبر.

ولكنها لا ترقى إلى مستوى الهدف الطموح الذي حددته فيسبوك في عام 2017. المتمثل في نظام واجهة الدماغ والحاسوب غير الجراحية التي تسمح للأشخاص بكتابة 100 كلمة في الدقيقة. وذلك مقارنة بالسرعة القصوى التي يمكنهم الوصول إليها عبر لوحة المفاتيح التقليدية.

ولن تتخلى فيسبوك بشكل كلي عن نظام واجهة الدماغ المثبت على الرأس. ولكنها تخطط لجعل البرنامج مفتوح المصدر ومشاركة نماذج الأجهزة مع باحثين خارجيين، بينما تختتم بحثها الخاص.

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