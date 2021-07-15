جوجل تتعاون مع GoDaddy لتوسيع التجارة الإلكترونية

كجزء من جهودها المستمرة لتوسيع عروض التجارة الإلكترونية الخاصة بها ومواءمتها مع الاهتمام المتزايد بالتسوق عبر الإنترنت، أعلنت شركة جوجل عن شراكة جديدة مع GoDaddy، التي تمكن مديري متجر الويب GoDaddy عبر الإنترنت من دمج قوائم منتجاتهم عبر منتجاتها دون تكلفة إضافية.

وقالت الشركة: يمكن الآن اكتشاف تجار GoDaddy عبر البحث والتسوق والصور ويوتيوب. وباستخدام هذا التكامل، يمكن لتجار GoDaddy تحميل منتجاتهم وإنشاء قوائم وحملات إعلانية مجانية ومراجعة مقاييس الأداء. وذلك دون مغادرة متجر GoDaddy على الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك يسمح التكامل لتجار GoDaddy بإنشاء قوائم Google Shopping مجانية. التي يمكن عرضها بعد ذلك في تطبيقات وأدوات الشركة المختلفة.

وإذا كنت تبيع في الولايات المتحدة، فيمكن أن تظهر القوائم المجانية المؤهلة في نتائج البحث عبر البحث والصور والخرائط وعلامة تبويب Google Shopping و Google Lens.

وفي حال كنت تدير حملة تسوق ذكية، يمكن أن تظهر منتجاتك المعتمدة عبر البحث وجيميل ويوتيوب وعلامة تبويب Google Shopping وشبكة جوجل الإعلانية.

ويمكن لمستخدمي GoDaddy إنشاء حملات تسوق ذكية داخل لوحة معلومات GoDaddy، التي تمكنهم من استخدام أدوات المطابقة الآلية من عملاقة البحث لوضع قوائم منتجاتهم أمام الأشخاص الذين يبحثون عن العناصر ذات الصلة داخل تطبيقاتها.

وتمثل هذه الشراكة الخطوة الأحدث في دفع التجارة الإلكترونية الموسعة من جوجل، حيث أعلنت المنصة أيضًا عن تكامل مماثل مع شوبيفاي Shopify في شهر مايو.

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جوجل توسع فرصة التجارة الإلكترونية

تقول عملاقة البحث إنها شهدت زيادة بنسبة 70 في المئة في حجم قائمة منتجاتها عبر الإنترنت خلال العام الماضي. وزيادة بنسبة 80 في المئة في التجار عبر منصتها.

ويأتي ذلك نتيجة لزيادة نشاط التسوق عبر الإنترنت بسبب الوباء. ولكن عملاقة البحث ألغت أيضًا جميع رسوم قوائم منتجات Google Shopping في شهر أبريل الماضي. وذلك كخطوة لمساعدة تجار التجزئة الذين يتطلعون إلى تحويل التركيز وسط الوباء.

ومع استمرار كون جوجل المنصة الرئيسية التي يلجأ إليها الكثيرون لبدء عملية الاكتشاف بجميع أشكالها، فقد ثبت أن هذا حافز شديد لتجار التجزئة عبر الإنترنت.

ويؤدي ذلك بدوره إلى زيادة أداة التسوق من جوجل، ويساعد في إبقائها في المقدمة. وذلك حتى عندما تتطلع التطبيقات الأخرى مثل فيسبوك إلى توسيع نطاق التجارة الإلكترونية الخاصة بها.

وتتطلع جوجل أيضًا إلى تسهيل اكتشاف المزيد من المنتجات عبر عمليات البحث القائمة على الصور. مع توفير وسيلة لتجار التجزئة لربط برامج الولاء الخاصة بهم بعمليات الشراء المستندة إلى جوجل.

وتعمل عملاقة البحث أيضًا على إضافة تذكيرات جديدة للمستخدمين بشأن نشاط التسوق السابق. مع وحدة جديدة في متصفح كروم تبرز أي عربات مفتوحة تركها المستخدمون عبر الويب.

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