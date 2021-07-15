التقاط صور أفضل عبر كاميرا آيفون 12 برو

استخدمت آبل أحدث التقنيات التي وصلت إليها في كاميرا آيفون 12 برو، ولذلك فهي أفضل كاميرا هاتف محمول من آبل.

ولكن لا يعني إمتلاك أقوى كاميرا أنك ستلتقط أفضل الصور تلقائيًا، حيث تؤثر مهارة المصور وقدرته على الاستفادة من الكاميرا في جودة الصور.

وحتى تتمكنوا من التقاط أفضل الصور عبر كاميرا آيفون إليكم هذه النصائح الهامة.

استخدام العدسات المختلفة في الأوقات المناسبة.

تأتي كاميرا آيفون 12 برو بثلاثة عدسات وهي عدسة معتادة التقريب وعدسة واسعة الزاوية وعدسة تقريب بصري.

وتستطيع كل عدسة أن تنتج لك صورة مختلفة عن العدسة الأخرى، لذلك يجب أن تستخدم هذه العدسات في الأوقات المختلفة والمناسبة.

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حيث تستطيع أن تستخدم عدسة التقريب البصري في التقاط صور الأشياء البعيدة أو التركيز على شيء ما بحد ذاته.

بينما يمكنك استخدام العدسة الواسعة للغاية في التقاط صور المناظر الطبيعي الكبيرة والتي ترغب في إظهارها بالكامل.

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كذلك تصلح العدسة الواسعة في التقاط صور الأشخاص خاصةً إن كانت المجموعة كبيرة بعض الشيء، ويمكنك استخدام العدسة المعتادة في التقاط صور الأشخاص والصور المعتادة.

ويختلف استخدام العدسات في كاميرا آيفون 12 برو بحسب رؤية المصور الإبداعية والشكل النهائي الذي يرغب فيه.

التصوير الليلي ينتج صورًا مختلفة.

تطورت كاميرا الآيفون من ناحية التصوير الليلي بالتحديد، فقد أصبحت قادرة على التقاط صور ليلية واضحة للغاية بفضل خاصية الوضع الليلي.

حيث تستطيع هواتف آيفون 12 التقاط الصور بالوضع الليلي عبر جميع العدسات بما في ذلك العدسة الأمامية.

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وتعمل هذه الخاصية في أوضاع الظلام الدامس والإضاءة الخافتة على حد سواء، ولذلك يمكن أن تحصل على نتائج مختلفة بحسب درجة الإضاءة المحيطة بك.

تعلم تعديل الصور والعبث بها.

قدمت آبل مع آيفون 12 برو خاصية التصوير بلاحقة RAW، وهذا يعني أن الصورة تخرج من كاميرا الهاتف بالجودة الأصلية.

وقد كانت الكاميرات الاحترافية وحدها هي من تستخدم لاحقة Raw التي تتيح لك العبث في جميع بيانات وتفاصيل الصورة.

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يمكنك تعديل الصور وتغيير ألوانها ودرجات الإضاءة لتجعلها صورة مختلفة تمامًا عن الواقع، لذلك يستخدم المصورون المحترفون هذه الصيغة دائمًا.

وتستطيع التعديل على الصور بلاحقة raw باستخدام تطبيق فوتوشوب أو LightRoom الاحترافي على الهاتف أو الحاسوب.

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