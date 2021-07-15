أندرويد 12 يتضمن طريقة جديدة للتعامل مع التدوير التلقائي

تطلق شركة جوجل أحدث إصدار تجريبي لنظام أندرويد 12 في الموعد المحدد. ويستمر الإصدار التجريبي 3 للنظام التشغيلي في إضافة الميزات، بما في ذلك لقطات الشاشة القابلة للتمرير، والبحث الشامل عبر الجهاز بشكل أسرع عن التطبيقات، والتدوير التلقائي المحسن، والمزيد.

وتقول جوجل إن هذا الإصدار من أندرويد 12 يحتوي على واجهات برمجة تطبيقات أندرويد 12 و SDK الرسمية، مما يعني أنه لا ينبغي أن تكون هناك تغييرات رئيسية في الميزات في الإصدارات التجريبية القادمة.

ويجب أن يعني هذا أن أندرويد 12 لا يزال في طريقه لإصدار الخريف.

وتعتبر الميزة الجديدة الأكثر إثارة للاهتمام في أندرويد 12 هي التدوير التلقائي الأفضل والأسرع. وتستخدم جوجل الآن الكاميرا الأمامية واكتشاف الوجه لتحديد الاتجاه الذي تحاول حمل الهاتف. وذلك بدلاً من الاعتماد على مقياس التسارع فقط.

وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم أثناء الاستلقاء على الأريكة أو في السرير.

ويعني هذا أنك قد تكون مستلقياً على جانبك في السرير والهاتف في وضع أفقي. ولكن نظرًا لأن الكاميرا يمكنها رؤية وجهك أفقيًا أيضًا، فتبقى في الوضع الرأسي.

ويحدث اكتشاف الوجه محليًا في Android Private Compute Core، وهي منطقة خاصة وآمنة من نظام التشغيل لتشغيل الخوارزميات التي قد تحتوي على بيانات حساسة. ولذلك لا يتم تخزين الصور أو إرسالها من الجهاز.

وكان بروز Android Private Compute Core في الإعلان الأصلي تلميحًا واضحًا إلى أن جوجل تعتزم إنشاء المزيد من ميزات أندرويد التي قد تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية.

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أندرويد 12 يتضمن تحسينات جديدة

قامت جوجل أيضًا بتحسين الرسوم المتحركة وإضافة خوارزمية الكشف عن الإيماءات التي تعتمد على تعلم الآلة. ويؤدي ذلك إلى تقليل وقت استجابة التدوير التلقائي بنسبة 25 في المئة.

ولطالما كان التدوير التلقائي عبر نظام جوجل صعبًا إلى حد ما وغير متسق إلى حد كبير عبر مختلف الشركات المصنعة.

ويعد معالج التدوير التلقائي مفيدًا. ولكن هناك أيضًا ميزة هامة هي طريقة متسقة على مستوى النظام لإنشاء لقطات شاشة قابلة للتمرير.

وتعرف أيضًا باسم لقطات الشاشة التي تتيح لك الحصول على أكثر من شاشة في صورة واحدة كما هو الحال في صفحة ويب.

ويحتوي أندرويد 12 على أدوات تبديل جديدة تتيح لك إيقاف تشغيل الكاميرا أو الميكروفون على مستوى النظام. ومع الإصدار التجريبي 3، يمكن الآن لمسؤول المؤسسة المسؤول عن هاتف عملك التحكم في هذه المفاتيح، مما يمنعك من الوصول إليها.

وتدفع جوجل أيضًا المطورين إلى استخدام محرك بحث AppSearch الجديد عبر الجهاز داخل تطبيقاتهم وعبر الهاتف بأكمله.

ويمكن للمطورين انتقاء واختيار أجزاء تطبيقاتهم التي تتم فهرستها للبحث الشامل عبر الجهاز أو داخل التطبيقات الأخرى.

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