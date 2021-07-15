أفضل تطبيقات نظام كروم التي يمكنك تثيبتها

يظن البعض بأن حواسيب كروم بوك لا تمتلك أي تطبيقات، ولكن تطبيقات نظام كروم كثيرة ومتنوعة وتلبي جميع الاحتياجات والاستخدامات.

حيث تعمل جوجل بجهد لتحويل نظام كروم إلى نظام تشغيل متكامل قادر على منافسة أنظمة الحواسيب المحمولة مثل لينكس وماك.

ولكن تعمل تطبيقات نظام كروم بشكل مختلف قليلًا عن التطبيقات المعتادة بسبب اختلاف النظام، وهي تأتي في أكثر من نوع.

أنواع تطبيقات نظام كروم.

لا يعمل نظام كروم بطريقة مشابهة لباقي أنظمة التشغيل، حيث يعتبر نسخة هجينة بين أنوية لينكس وأندرويد معًا مع تضخيم إمكانيات متصفح جوجل كروم.

ولذلك تأتي التطبيقات عليه في عدة أنواع مختلفة، حيث تختلف بحسب طريقة تصميم التطبيق وعمله على الحاسب.

وتعتبر تطبيقات الانترنت و تطبيقات PWA أحد أهم الأنواع على نظام كروم، ويمكنك تثبيتها عبر متجر كروم الخاص بالتطبيقات.

ولا يمكن تثبيت بعض تطبيقات الإنترنت مثل تطبيق Pixlr لتعديل الصور، لذلك بدلًا من تثبيته فإنك تضع اختصار مباشر له في قائمة التطبيقات.

كما يمكنك تثبيت إضافات جوجل كروم التي تعمل كتطبيقات كاملة على النظام، وهي متاحة للتثبيت والتحميل من متجر اضافات كروم المعتاد.

وتأتي تطبيقات الأندرويد المعتادة لتكون النوع الثالث الذي يعمل على نظام كروم، وبينما يستطيع النظام التعامل مع جميع تطبيقات الأندرويد، إلا أن بعض التطبيقات لا تكون مجهزة له.

لذلك تجد بعض التطبيقات تظهر بشكل مختلف على الشاشة ولا تملأها بالكامل، كما تستطيع تثبيت تطبيقات لينكس على كروم بوك أيضًا.

تطبيق Pixlr.

يعتبر هذا التطبيق أحد تطبيقات الويب التي لا يمكن تثبيتها على حواسيب كروم بوك، ولكن يتم عمل اختصار لها في قائمة التطبيقات.

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وهو أحد أفضل تطبيقات تعديل الصور الموجودة على الإنترنت، ويقدم لك التطبيق امكانيات ومميزات مقاربة لتطبيق فوتوشوب ولكن بشكل أقل طبعًا.

تطبيق مايكروسوفت أوفيس.

يمكنك تثبيت مايكروسوفت أوفيس على حواسيب كروم بوك عبر وضع اختصار لتطبيق الانترنت الخاص ب أوفيس 365.

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ويعتبر مايكروسوفت أوفيس أشهر تطبيق تعديل مستندات على جميع أنظمة التشغيل، ويفضل الكثيرون التعامل مع التطبيق بدلًا من المنافسين.

وهو يمتاز بالتدقيق اللغوي القوي الذي يجعله يتفوق على الكثير من حزم التطبيقات المكتبية المتنوعة.

تطبيق Screencastify.

يعتبر هذا التطبيق أحد أفضل تطبيقات تسجيل الشاشة على نظام كروم، حيث يستطيع تسجيل الشاشة مع الكاميرا الأمامية للحاسوب.

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ويأتي التطبيق على شكل إضافة يتم تثبيتها لمتصفح كروم على النظام، وهو يقدم نسخة مجانية تسمح لك بتسجيل المقاطع حتى 5 دقائق.

تطبيق DocuSign.

يساعدك هذا التطبيق على توقيع المستندات الرقمية عبر حاسوب كروم بوك مباشرةً، وهو أحد أشهر التطبيقات في هذا الأمر.

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ويأتي التطبيق على شكل إضافة كروم يتم تثبيتها داخل المتصفح، وهو يعمل بشكل جيد مع مستندات جوجل درايف.

تطبيقات التواصل الاجتماعي.

يقبل نظام كروم كما قلنا سابقًا تثبيت تطبيقات أندرويد عليه، ولذلك فإنك تستطيع تثبيت تطبيقات التواصل الاجتماعي المعتادة عليه.

حيث تستطيع تثبيت واتساب وتويتر وفيسبوك وإنستاجرام وتيك توك وسناب شات، وذلك عبر متجر جوجل بلاي على الحاسوب.

تطبيق Lightroom.

يمكنك استخدام نسخة الأندرويد من تطبيق LightRoom المشهور لتعديل الصور على حواسيب كروم بوك، وذلك عبر متجر جوجل بلاي أيضًا.

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ولكن تأتي النسخة المتاحة لأجهزة أندرويد وكروم بوك أقل في الإمكانيات قليلاً من النسخة المعتادة على حواسيب ويندوز وماك.

تطبيق GIMP.

يعتبر هذا التطبيق نسخة مفتوحة المصدر من تطبيق فوتوشوب لتعديل الصور، وتستطيع تثبيته على حواسيب كروم بوك لأنها تدعم تطبيقات لينكس.

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ويعتمد الملايين على هذا التطبيق في تعديل الصور خاصةً من مستخدمي لينكس، كما يأتي التطبيق بنسخة لحواسيب ويندوز وماك.

تطبيق Kdenlive.

يساعدك هذا التطبيق على تعديل مقاطع الفيديو قبل نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وهو أحد التطبيقات المميزة والمجانية.

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ويعمل التطبيق بشكل جيد على حواسيب كروم بوك، ولكن تحتاج إلى حاسوب ذو مواصفات قوية حتى تتمكن من استخدامه كاملاً.