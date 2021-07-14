5 نصائح لحماية خصوصيتك وبياناتك في هاتف آيفون

بالرغم من أن شركة آبل تقدم العديد من الأدوات والميزات للمحافظة على أمان هاتف آيفون إلا أنه في الوقت نفسه ليس من الصعب تعرض هاتفك للاختراق وسرقة البيانات الموجودة ضمنه.

ويمثل اتخاذ العديد من أساليب الوقاية لتأمين هاتفك أمر ضروري للمحافظة عليه من مجرمي الإنترنت. ونقدم لك 5 نصائح بسيطة للمحافظة على أمان هاتفك.

تحديث نظام تشغيل هاتف آيفون

يعد هذا الإجراء البسيط ضروريًا للحصول على إصلاحات للأخطاء العشوائية والوصول إلى ميزات جديدة. وتأتي العديد من تحديثات آبل مع تصحيحات الأمان.

ويجب تثبيتها بانتظام لكي لا تمنح المتسللين فرصة من أجل استهدافك أو استهداف معلوماتك الشخصية.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في الهاتف.

اضغط على خيار عام ومن ثم حدد خيار تحديث البرنامج.

إذا كان هناك تحديث متاح، فقم بتنزيله وتثبيته فورًا.

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استخدم كلمة مرور قوية لحساباتك

تحتاج إلى كلمات مرور قوية للبقاء آمنًا عبر الإنترنت، ولكن هذه ليست الاستراتيجية الوحيدة لحماية آيفون. إذ يمكنك أيضًا استخدام خدمة iCloud Keychain لإنشاء كلمات المرور وتخزينها. ولا تقلق بشأن نسيانها لأن الخدمة تتذكر كلمات المرور نيابةً عنك.

ومن أجل تفعيل الخدمة اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في الهاتف.

اضغط على اسمك في الجزء الأعلى من الشاشة.

حدد خيار آيكلاود ومن ثم قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار Keychain إلى وضع التشغيل.

لا تكسر حماية آيفون

يعني كسر الحماية السماح لهاتف آيفون بتثبيت التطبيقات والملفات من مصادر أخرى غير آب ستور، لذا فإنه يجب عدم فعل ذلك.

وبمجرد أن تقرر كسر حماية هاتفك يصبح الوصول إلى بياناتك الشخصية أسهل بكثير. وقد يؤدي تثبيت أي تطبيق تابع لجهة خارجية إلى اختراق هاتفك.

وإذا لم يكن ذلك كافيًا فإن كسر حماية هاتف آيفون يعني أنه أصبح غير مشمول بالضمان. وبالتالي لن تستفيد من أي خصومات عند صيانة الهاتف عبر آبل.

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إيقاف أذونات تتبع الموقع

يتيح تشغيل تتبع الموقع للتطبيقات معرفة الطرق التي تفضلها والأماكن التي تتردد عليها. ومن أجل مراجعة أو تغيير أذونات التطبيق اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون.

اضغط على خيار الخصوصية ثم حدد خيار الخصوصية.

حدد خيار خدمات الموقع.

في الشاشة التالية يمكنك مراجعة الأذونات لكل تطبيق مثبت. كما يمكنك تحديد التطبيقات التي تثق فيها أو الضرورية لتتبع موقعك.

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تعطيل الملء التلقائي لكلمة المرور

يكاد يكون من المستحيل تذكر كلمات المرور لكل حساب عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يتم تخزين معلومات بطاقة الدفع في ميزة الملء التلقائي في متصفح سفاري.

وبالرغم من أن هذه الميزة مريحة، حيث تسهل عليك تسجيل الدخول التلقائي للمواقع والتطبيقات، إلا أنه يمكن تعطيلها لمزيد من الأمان.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: