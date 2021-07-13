TAG Heuer تعلن عن ساعة سوبر ماريو الذكية

نشرت شركة TAG Heuer قبل أيام قليلة إعلانًا تشويقيًا لساعة سوبر ماريو Super Mario.

وكان الافتراض أن ساعة ميكانيكية سويسرية الصنع كانت قيد التطوير. ولكن الأخبار توضح أنها نسخة محدودة الإصدار من ساعة TAG Heuer Connected Wear OS الذكية.

ويبدو أن TAG Heuer نفسها لم تنشر التفاصيل بعد، ولا يزال موقعها عبر الويب يشير لإعلان 15 يوليو. ولكن العديد من المنافذ الإخبارية نشرت قصصًا تحتوي على الميزات الرئيسية للجهاز.

ويبدو أن الأجهزة نفسها متطابقة بخلاف بعض التعديلات التجميلية الخفيفة على العلبة بقياس 45 ميليمتر، بما في ذلك شعار M-for-Mario على الميناء.

وتأتي الساعة مع حزامين: أحدهما بمطاط أحمر مثقوب وآخر بمطاط أحمر وجلد أسود.

ويقال إن الساعة تستخدم نظام مكافآت الألعاب مع تشجيع من الرسوم المتحركة التي تحمل طابع سوبر ماريو ومملكة الفطر التي يتم تشغيلها وأنت تحقق أهدافًا مختلفة الخطوات على مدار اليوم.

وقالت الشركة: تشجع شخصية سوبر ماريو المتفائلة والنشطة مرتدي هذه الساعة الذكية على الاستمتاع أيضًا بالحركة.

وهناك أربعة وجوه جديدة لساعة سوبر ماريو، بما في ذلك وجه ضبط الوقت الذي يتميز بعناصر قديمة من إصدار 1985 من Super Mario Bros مع ماريو، كل ذلك بالبكسل. على عكس الفولاذ المادي الذي تصنع منه وجوه الساعة الذكية الأخرى.

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ساعة سوبر ماريو من TAG Heuer

تمتلك الساعة بطارية بسعة 430 ميلي أمبير. وتقول الشركة إنها يجب أن توفر لك ما بين 6 و 20 ساعة من العمر، اعتمادًا على الاستخدام.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى تضمين نظام تحديد المواقع العالمي GPS وجهاز مراقبة معدل ضربات القلب.

وتقول TAG Heuer إنها تفكر في إتاحة ميزات ماريو هذه في إصدارات أخرى من TAG Heuer Connected في مرحلة لاحقة.

وقد تكون هذه أخبارًا مفيدة لأي شخص اشترى أحدث إصدار، الذي بدأ بسعر 1800 دولار ويمكن أن يكلف ما يصل إلى 2350 دولار.

وتأتي ساعة ماريو الجديدة في الطرف الأعلى من مجموعة Connected، حيث تصل قيمتها إلى 2150 دولار.

وتصنع TAG Heuer ما يصل إلى 2000 نموذج فقط. وتكون متاحة من خلال بعض متاجرها وموقعها عبر الويب في مناطق معينة اعتبارًا من 15 يوليو.

وكانت شركة نينتندو بعيدة عن استغلال ملكيتها الفكرية. ولكنها خففت في السنوات الأخيرة من نهجها. وتبنت شراكات العلامات التجارية بطرق كانت تتجنبها في الماضي.

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