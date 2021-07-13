بعد العديد من التشويقات، يبدو كما لو أن جهاز شركة سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 3 يحصل على دعم قلم S Pen.

وتم نشر ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية الخاصة بـ S Pen Pro، وهو إصدار أكبر من S Pen مع اتصال بلوتوث أعلنت عنه شركة سامسونج في شهر يناير، للعامة.

وكشفت وثيقة واحدة أن القلم القادم يعمل مع Galaxy Z Fold 3 غير المعلن عنه. الذي يفترض أنه الجهاز التالي في تشكيلة Z Fold.

ولا يقتصر الأمر على Galaxy Z Fold 3 فقط. إذ يدعم القلم على ما يبدو Galaxy S21 Ultra ومجموعة Galaxy Note 20 والمزيد.

ويمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة للأجهزة التي يدعمها S Pen Pro في هذه الصورة من التسجيل:

ويشار إلى أن دعم S Pen Pro لهاتف Z Fold 3 ليس مفاجأة كبيرة. وكانت الشركة تلمح إلى نوع من دعم S Pen للهواتف القابلة للطي لبعض الوقت.

وخلال حدث Unpacked في العام الماضي، قال رئيس سامسونج للهواتف المحمولة تاي مون روه TM Roh في سؤال وجواب أن الشركة كانت سعيدة لسماع أن الناس يريدون أن يعمل قلم S Pen مع الأجهزة القابلة للطي.

وفي تدوينة في شهر ديسمبر، قال روه إن الشركة كانت تتطلع إلى جلب بعض أكثر الميزات المحبوبة في Galaxy Note إلى الأجهزة الأخرى. وهو تلميح محتمل بشأن دعم القلم، أحد السمات المميزة لخط Galaxy Note.

Galaxy Z Fold 3 يدعم قلم S Pen Pro

كان روه أكثر وضوحًا في شهر يناير. وقال إن الشركة تخطط لتوسيع تجربة S Pen عبر فئات أجهزة إضافية في المستقبل.

وأظهر تسريب تفصيلي الهاتف غير المعلن عنه بقلم، وذلك من خلال صورة تصور ما يبدو أنه Z Fold 3 مع قلم S Pen الجديد Fold Edition المدعوم بجانبه.

وربما يأتي Z Fold 3 مع قلم Fold Edition في الصندوق بينما يباع S Pen Pro بشكل منفصل.

ويمكن أن تشير وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية التي تصبح علنية إلى أنه قد يتم الإعلان عن منتج بعد وقت قصير من نشرها.

وفي هذه الحالة، يكون من المنطقي الإعلان الرسمي عن S Pen في وقت ما قريبًا. وعقدت سامسونج أحداث Unpacked الصيفية في أوائل شهر أغسطس خلال السنوات القليلة الماضية.

وصرح المسرب الشهير إيفان بلاس أيضًا أن حدث هذا العام من المقرر عقده في 11 أغسطس. كما كشف بلاس عن مجموعة من الأجهزة الأخرى التي من المتوقع عرضها ضمن الحدث. بما في ذلك Z Fold 3 و Z Flip 3 وساعتا Galaxy جديدتان وسماعة Galaxy Buds جديدة.

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