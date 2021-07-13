5 نصائح لحل مشكلة تحديث ويندوز 10

يعد تحديث نظام التشغيل ويندوز 10 من شركة مايكروسوفت بانتظام خطوة مهمة للحفاظ على تشغيل حاسبك بأمان وسلاسة. ومع ذلك، قد تواجه في بعض الأحيان مشكلة تتعلق بتحديث عالق أثناء قيامك بتحديث نظام التشغيل.

ولا داعي للقلق عند حدوث مشكلة أثناء التحديث إذ هناك عدة طرق تتيح لك حلها بسهولة وسرعة.

الانتظار

قد تأخذ عملية التحديث في بعض الأحيان وقتًا طويلًا يمتد إلى ساعات. ولذلك ننصح بمنح الحاسب بعض الوقت لإكمال أي تحديثات قبل اتخاذ أي إجراء.

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تحقق من إعدادات ويندوز 10

يمكنك معرفة إذا كان هناك أي مشاكل في تحديث ويندوز 10 من خلال صفحة الإعدادات. إذ تصلك في بعض الأحيان رسالة تخبرك بمحاولة التحديث مرة أخرى في وقت لاحق.

وفي أحيان أخرى قد تحصل على رسالة أكثر تخصيصًا تخبرك بالمشكلة. وللدخول إلى صفحة الإعدادات في ويندوز 10 اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر ابدأ في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة ومن ثم اختر خيار الإعدادات في القائمة التي تظهر لك.

في الشاشة التي تظهر لك، حدد خيار التحديث والأمان.

حدد خيار تحديث ويندوز.

إذا اكتشف ويندوز أي مشكلة أثناء تثبيت أحد التحديثات فإنه يتم وضع علامة عليه في القائمة الفرعية.

يمكنك الضغط على خيار خيارات متقدمة في الجزء السفلي من الشاشة للحصول على مزيد من المعلومات ومعرفة التحديثات التي تم تثبيتها بنجاح أو إلغاء تثبيتها إذا لزم الأمر.

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أعد تشغيل الحاسب

إذا تأكدت أن تحديث ويندوز 10 عالق فيجب أن يكون خيارك الأول هو إعادة تشغيل الحاسب حيث غالبًا ما تكون هذه الخطوة حل للكثير من مشاكل الأداء.

وإذا كان يتم تنزيل التحديث في الخلفية، فيمكنك إعادة تشغيل الجهاز ومن ثم التأكد من تقدم التحديث في صفحة الإعدادات.

ومع ذلك إذا توقف تحديث ويندوز 10 قبل أن يتم تحميل نظام التشغيل فعليًا فإنك بحاجة إلى فرض إغلاق الحاسب. وذلك من خلال الضغط باستمرار على زر الطاقة في جهازك. ولكن من الضروري التأكد من أن التحديث عالق قبل اتخاذ هذا الإجراء.

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تشغيل الوضع الآمن في ويندوز 10

يتيح لك تشغيل الحاسب في الوضع الآمن طريقة لاستكشاف معظم المشكلات وحلها بسهولة. وعندما تظهر مشكلة في جهازك ثم تختفي عند تشغيل الوضع الآمن، فإن هذا يعني أن الإعدادات الافتراضية وبرامج تشغيل الجهاز الأساسية ليست هي السبب في المشكلة.

ومن أجل معرفة كيفية تشغيل الحاسب في الوضع الآمن يمكنك الاطلاع على المقال التالي: كيفية تشغيل الوضع الآمن في ويندوز 10 لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

إعدادات ضبط المصنع

إذا لم تنجح أي من الطرق السابقة، فإن هناك دائمًا خيار إعادة ضبط حاسب ويندوز 10 إلى وضع المصنع ومن ثم محاولة تحديث نظام التشغيل مرة أخرى.

ولمعرفة كيفية القيام بذلك يمكنك الاطلاع على المقال التالي: كيفية إعادة تعيين حاسوب ويندوز 10 إلى إعدادات ضبط المصنع بسهولة