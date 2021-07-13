5 طرق لاستعادة هاتف آيفون المفقود

لا داعي للقلق عند فقدان هاتف آيفون. وذلك بسبب وجود العديد من الطرق المتنوعة التي تساعدك في استعادته حتى إذا كان غير متصل بالإنترنت أو عند نفاذ بطاريته.

ويعود الفضل في ذلك إلى تضمين شركة آبل للعديد من الأدوات والمميزات في نظامها التشغيلي التي تتيح لك استعادة هاتفك بسهولة عند الفقدان أو السرقة.

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استعادة آيفون باستخدام آيباد

إذا كان تطبيق Find My مفعل في هاتف آيفون فيمكنك استخدام التطبيق نفسه في جهاز آيباد للعثور عليه.

وبالرغم من أنك لن تتمكن من رؤية الموقع الجغرافي في الوقت الفعلي. إلا أن تطبيق Find My يتيح لك معرفة آخر موقع للهاتف في حالة نفاذ بطاريته.

وإذا كان هاتفك غير متصل بالإنترنت ولكنها ما يزال يعمل، فإن التطبيق يحدد الموقع الجغرافي الحالي للهاتف.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Find My عبر جهاز آيباد.

اضغط على علامة تبويب الأجهزة.

تظهر خريطة تعرض أجهزتك المفعلة في التطبيق.

حدد هاتف آيفون المفقود في قائمة الأجهزة.

اضغط على خيار الاتجاهات للحصول على الموقع التقريبي للهاتف عند فقدانه في حالة نفاذ بطاريته.

إذا كان الهاتف غير متصل بالإنترنت ولكنه يعمل، فيمكنك الضغط على خيار تشغيل الصوت لمساعدتك في تحديد موقع الهاتف.

يمكنك ايضًا تبديل الزر الذي بجوار خيار إعلامي إذا وجد الهاتف لإرسال إشعارات وتحديث موقع الهاتف في المرة التالية التي يتم فيها تشغيله.

وإذا تم إيقاف تشغيل هاتف آيفون فإنه يظهر عبر الخريطة والشريط الجانبي كهاتف بشاشة فارغة. ولكن إذا كان قيد التشغيل فإنه يظهر عبر الخريطة والشريط الجانبي كهاتف مع شاشة نشطة.

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إيجاد الهاتف المفقود عبر جهاز شخص آخر

يمكن للآخرين مساعدتك في العثور على هاتف آيفون المفقود من خلال السماح لك بتسجيل الدخول إلى هاتفك عبر أجهزتهم.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Find My في جهاز آيفون.

حدد علامة التبويب أنا.

اضغط على خيار مساعدة صديق.

قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آيكلاود.

عند مطالبتك بحفظ كلمة مرورك حدد خيار ليس الآن.

يمكنك الآن اتباع الخطوات الواردة في القسم السابق من أجل تحديد موقع الهاتف. وعند الانتهاء، اضغط على اسمك في الجزء العلوي الأيمن من هاتف آيفون في تطبيق Find My. ومن ثم اضغط على خيار تسجيل الخروج.

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إيجاد هاتفك باستخدام الحاسب

يمكنك أيضًا استخدام متصفح الويب في حاسبك للعثور على هاتف آيفون المفقود. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع آيكلاود عبر متصفح الويب في حاسبك.

قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل.

اضغط على أيقونة العثور على هاتف آيفون.

حدد خيار كل الأجهزة في الجزء العلوي ومن ثم اختر هاتف آيفون المفقود.

تظهر لك خريطة تبين موقع الهاتف المفقود.

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تفعيل ميزة الوضع المفقود

عند استخدام تطبيق Find My لتحديد موقع آيفون المفقود فإنك ترى خيارًا يسمى وضع علامة كمفقود. وعند تفعيل هذا الخيار تعمل على قفل هاتفك عن بعد وعرض رسالة خاصة برقم هاتف يمكن الوصول إليك من خلاله.

ويتم تعطيل تطبيق آبل باي، بالإضافة إلى إيقاف معظم إشعارات التطبيقات، ومع ذلك يظل هاتفك قادرًا على استقبال المكالمات والرسائل.

بالإضافة إلى ذلك يعمل الوضع على تشغيل خدمات الموقع بحيث يمكنك تحديد موقع الهاتف في تطبيق Find My.

ويتطلب وضع علامة كمفقود أن يكون هاتفك عاملًا. وإذا لم يكن كذلك فلا يزال بإمكانك إعداد الميزة. ولكن لن يتم تفعيلها إلا عندما يتم تشغيل الهاتف ويتصل بالإنترنت أو البلوتوث.

ومن أجل تفعيل ميزة وضع علامة كمفقود، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Find My في جهاز آيباد.

حدد جهازك المفقود.

ضمن قسم وضع علامة كمفقود، حدد خيار تنشيط.

اضغط على خيار متابعة.

أدخل رقم هاتف يمكن الاتصال عليه في حالة عثور شخص ما على هاتفك ومن ثم اضغط على خيار التالي.

قم بكتابة رسالة لعرضها على شاشة القفل ومن ثم اضغط على خيار تنشيط.

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إيجاد آيفون المفقود باستخدام خرائط جوجل

إذا لم يتم تفعيل ميزة العثور على الهاتف في جهازك فإنك بحاجة إلى اللجوء إلى إعادة تتبع خطواتك عند الفقدان. ولكن إذا قمت بتفعيل ميزة سجل المواقع في خرائط جوجل فإنك بذلك تكون قادرًا على معرفة آخر موقع للهاتف المفقود.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: