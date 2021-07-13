كيفية نسخ أرقام جهات الاتصال من مجموعة واتساب

يعد حفظ كل جهات الاتصال الموجودة في مجموعة واتساب المشترك فيها ضمن هاتفك عملية تستغرق وقتًا طويلاً.

وقد يكون ذلك غير ضروري خاصةً عندما لا تكون لديك علاقة شخصية معهم.

ولكن حتى إذا لم يكن لديك اتصال شخصي مع كل شخص في مجموعة واتساب فقد يكون لفقدان الاتصال بالمجموعة ككل آثار ضارة.

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حفظ جهات اتصال المجموعة في مكان آخر

عند حفظ أرقام جهات اتصال المجموعة في مكان آخر غير هاتفك، فإنه يمكنك الوصول إليها حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت.

وتعد القدرة على الاتصال بأعضاء المجموعة أثناء عدم الاتصال بالإنترنت مفيدة لأسباب عديدة مثل اختراق حسابك.

وفي حال تمت سرقة هاتفك، فيمكنك إرسال رسائل نصية جماعية لأعضاء المجموعة لإخبارهم بأنك فقدت الوصول إلى حسابك في واتساب.

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نسخ أرقام جهات اتصال واتساب

من أجل نسخ جهات اتصال مجموعة واتساب وحفظها فإنك تحتاج إلى استخدام جهاز حاسب. وذلك لأنه يجب عليك استخدام إضافة متصفح.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح جوجل كروم ومن ثم قم بتنزيل وتثبيت إضافة النسخ عبر هذا الرابط من متجر كروم الإلكتروني.

بعد تثبيت الإضافة في متصفح الويب توجه إلى واتساب ويب WhatsApp Web

امسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام كاميرا هاتفك لمزامنة الحساب.

حدد المجموعة التي تريد الحصول على تفاصيل جهات الاتصال.

في أعلى الجهة اليمنى من صفحة المجموعة اضغط على خيار حفظ جهات الاتصال.

حدد خيار حفظ ملف CSV لتنزيل أرقام الهواتف بهذا التنسيق.

يمكنك أيضًا اختيار نسخ إلى الحافظة ومن ثم لصقها في مستند إكسل.

يمكنك الآن حفظ هذا الملف في حاسبك أو في حسابك ضمن خدمة التخزين السحابية للوصول إليه من أي مكان وفي أي وقت.

جدير بالذكر أن واتساب تختبر حاليًا عدد من الميزات ومن ضمنها ميزة دعم الأجهزة المتعددة، التي تسمح للخدمة بأن تكون قابلة للاستخدام عبر أجهزة متعددة.

بالإضافة ذلك فإنها تختبر المزيد من خيارات التحكم في مقدار الضغط الذي تطبقه على الصور ومقاطع الفيديو المرسلة. ومن المفترض أن تقدم ثلاث خيارات للجودة عند إرسال الصور والفيديو.