كيفية تصميم تأثير سناب شات خاص بك

يظل سناب شات أحد أهم وأكبر منصات عرض الفيديو عبر الانترنت، حيث يستخدمه الملايين يوميًا بالرغم من ظهور الكثير من المنافسين له.

ولذلك تعمل شركة سناب شات على تقديم كل جديد في عالم التواصل الاجتماعي وصناعة مقاطع الفيديو تحديدًا، وهذا يظهر في التأثيرات التي تحصل عليها المنصة.

ويمكنك تصميم التأثير الخاص بك ومشاركته مع أصدقائك عبر سناب شات، وذلك عبر خاصية تدعى التأثيرات الجغرافية.

ما هي التأثيرات الجغرافية في سناب شات؟

تعتمد خاصية التأثيرات الجغرافية على فكرة مشابهة للتأثيرات المعتادة، ولكن يكون التأثير متاحًا لمدة زمنية محددة وفي منطقة واحدة.

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وهذا يعني أن التأثير الذي صممته لن يكون خارج المنطقة التي تضع فيها التأثير بالإضافة لكونه محدد بوقت يختفي بعده.

وتمتلك التأثيرات الجغرافية عدة استخدامات مثل الدعاية لافتتاح مكان جديد أو التوعية بالمناطق الأثرية في البلاد، بالإضافة إلى الاحتفال بالمناسبات.

ولذلك يستخدمها البعض في الاحتفال بأعياد الميلاد أو المناسبات السعيدة مثل الزفاف والتخرج من الجامعة.

طريقة تصميم التأثير الخاص بك.

أطلق سناب شات موقعًا خاصًا لتصميم التأثيرات وحتى تتمكن من استخدام التأثيرات من خلاله، وتستطيع الوصول إليه من هنا.

وعندما تدخل إلى الموقع قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك في المنصة وبعد ذلك قم باختيار التصميم الخاص بك.

يمكنك تصميم التأثير على حاسوبك ثم رفعه إلى الموقع أو استخدام أحد التأثيرات الجاهزة مسبقًا، وتستطيع أيضًا تصميمه من الصفر على الموقع.

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وبعد ذلك قم بالضغط على الخطوة التالية لتنتقل إلى صفحة تحديد الوقت والتاريخ والمنطقة الجغرافية.

وتستطيع من خلال هذه الصفحة تحديد مدة عرض التأثير والوقت الذي يظهر فيه، حيث تستطيع جعله يعاود الظهور مجددًا.

وعندما تنتهي من تحديد المربع الجغرافي الخاص بك والمدة الزمنية قم بالضغط على التأكيد لتنتقل إلى صفحة الدفع.

ولا تأتي خدمة تصميم التأثيرات الخاص والتأثيرات الجغرافية مجانًا من سناب شات، بل هي خدمة مدفوعة ويتحدد سعرها بحسب مدة التأثير والمساحة الجغرافية التي يظهر فيها.

ولكن لا يعني هذا أن جميع التأثيرات يتم الموافقة عليها، حيث يجب أن تراجع الشركة التأثيرات قبل أن يتم نشره واعتماده.

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