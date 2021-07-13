كيفية تثبيت أندرويد 12 في نسخته التجريبية

أطلقت جوجل النسخة التجريبية من نظام أندرويد 12 الجديد، وتعتبر هذه النسخة أكثر استقرارًا من النسخ التجريبية السابقة.

يمكنك تثبيت هذه النسخة على هواتف جوجل بيكسل فقط، ويجب أن يكون هاتفك أحدث من بيكسل 3 حتى تستطيع تثبيت النسخ.

ولم تنطلق بعد النسخ التجريبية لباقي مصنعي الهواتف، حيث ترسل جوجل التحديثات في البداية إلى هواتفها بيكسل قبل أي شركة أخرى.

ولا يجب أن تستخدم النسخة التجريبية على هاتفك الرئيسي، حيث لا تعتبر النسخة التجريبية ثابتة أو مستقرة للاستخدام اليومي.

طريقة تثبيت النسخة التجريبية من أندرويد 12.

يجب تثبيت حزمة مطوري الأندرويد من موقع جوجل الرسمي، حيث تدعم هذه الحزمة بروتوكول ADB مع Fastboot.

يمكنك تحميل حزمة التطوير الرسمية من موقع جوجل الرسمي، ويضم الموقع أيضًا طريقة تثبيت الحزمة على الحواسيب.

وبعد ذلك يجب أن تقوم بتحميل النسخة التجريبية من أندرويد 12، ويمكنك تحميلها من أكثر من مصدر مختلف على الإنترنت.

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ولكن من الأفضل تحميل نسخة OTA التي يتم إرسالها للهواتف، وتستطيع الوصول إليها عبر هذا الرابط.

يمكنك أيضًا تحميل نسخة كاملة عبر هذا الرابط، ولكن في هذه الحالة تحتاج لكسر حماية الإقلاع الخاصة بالهاتف.

وبعدما تقوم بتحميل كل الملفات التي ذكرناها في الأعلى توجه إلى هاتفك وقم بإغلاقه.

وبعد ذلك أمسك بزر التشغيل وزر خفض الصوت معًا حتى تظهر لك قائمة الإقلاع الخاصة بالهاتف، ثم قم باختيار وضع الاستعادة عبر الضغط عليه بزر التشغيل.

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وعندما تصل إلى وضع الاستعادة تجد أمامك روبوت الأندرويد مع علامة تعجب، قم بالضغط على زري تشغيل الهاتف وزر رفع الصوت لمدة ثانية.

وبعد ذلك اترك زر رفع الصوت حتى تدخل إلى وضع تثبيت النسخة، ثم قم باختيار تثبيت تحديث من ADB.

ومن ثم تظهر لك شاشة تخبرك بطريقة تثبيت التحديث قم باتباع جميع الخطوات التي تظهر أمامك على الشاشة.

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وبعد ذلك توجه إلى حاسوبك ثم قم بفتح واجهة الأوامر من داخل مجلد adb الذي قمت بتثبيته سابقًا، ومن ثم قم بكتابة الأمر التالي.

adb sideload

ومن ثم قم بإدخال إسم ملف التحديث الذي قمت بتحميله من الخطوات في الأعلى ثم اضغط على enter حتى يتم تثبيته.

وبعد ذلك عد إلى هاتفك وقم بإزالة كابل التوصيل وقم بالضغط على إعادة تشغيل الهاتف.

عندما يعود هاتفك للعمل فإنك ستجد النسخة التجريبية من أندرويد 12 قد تم تثبيتها بشكل كامل وتستطيع استخدامها كما ترغب.

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