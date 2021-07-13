كيفية إخفاء الصور في خدمة Google Photos

تعتبر خدمة Google Photos أفضل طريقة لإدارة مكتبة الصور، حيث إن الأدوات المتنوعة التي تقدمها تجعل من السهل فرز الصور ومقاطع الفيديو وتجميعها حسب الأحداث والأشخاص.

وكإجراء للخصوصية ولحماية صورك الشخصية من أعين المتطفلين. يمكنك أيضًا قفل جميع صورك الخاصة في مجلد خاص. ولا يمكن الوصول إلى هذا المجلد المقفل إلا بعد إدخال رمز PIN الذي عينته سابقًا.

اقرأ ايضًا: 5 أسباب لاستخدام خدمة صور جوجل حتى بدون ميزة التخزين المجانية

إخفاء الصور في Google Photos

عند استخدام ميزة المجلد المقفل فإن جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تنقلها إلى المجلد المغلق لن تظهر في نتائج البحث أو الألبومات أو مكتبة الصور أو الذكريات.

وتتم إزالتها أيضًا من جميع الألبومات الحالية، ولن تظهر عبر شاشات العرض الذكية أيضًا. ومع ذلك فإن هناك عدد غير قليل من النقاط حول كيفية عمل الميزة وهي:

الميزة متاحة حاليًا فقط لنماذج Pixel 3 والنماذج الأحدث.

ميزة المجلد المقفل متاحة عبر الهاتف فقط.

لا تتم مزامنة الصور ومقاطع الفيديو في المجلد المقفل عبر الأجهزة. لذلك لن تتمكن من الوصول إليها من الأجهزة الأخرى.

تعتمد Google Photos نفسها على السحابة. بينما تعمل ميزة المجلد المقفل في هاتفك فقط.

تكون الصور ومقاطع الفيديو محمية بكلمة مرور باستخدام قفل الشاشة.

يتم حذف النسخة الاحتياطية السحابية لتلك الصورة أو مقطع الفيديو من مكتبة Google Photos.

يجري مسح المحتويات الموجودة في المجلد المقفل إذا قمت بمسح بيانات التطبيق وإذا قمت بإعادة تعيين الهاتف أيضًا.

لا يمكنك مشاركة أي صور مخزنة في المجلد المقفل.

يستخدم المجلد المقفل نفس قفل الشاشة في هاتفك.

لا يمكنك اخذ لقطات شاشة للمجلد المقفل.

اقرأ ايضًا: كيفية نقل الصور من iCloud Photos إلى خدمة صور جوجل

إعداد المجلد المغلق في Google Photos



قبل أن تتمكن من نقل الصور ومقاطع الفيديو إلى المجلد المقفل، يجب عليك أولاً إعداده. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح التطبيق في هاتفك.

اضغط على علامة التبويب المكتبة في الأسفل.

اضغط على خيار الخدمات ثم اختر المجلد المغلق.

حدد خيار إعداد مجلد مغلق.

يتعين عليك إلغاء قفل جهازك باستخدام نمط إلغاء القفل أو رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور.

اقرأ ايضًا: مقارنة بين صور جوجل وصور آي كلاود.. أيهما أفضل لإدارة الصور؟

نقل الصور ومقاطع الفيديو إلى المجلد المغلق