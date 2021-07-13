طرق فتح الملفات المضغوطة على ماك

يمكنك فتح الملفات المضغوطة على ماك باستخدام تطبيق مبني داخل النظام، ولكن لا يتعامل التطبيق مع جميع صيغ الملفات المضغوطة.

حيث لا يدعم النظام صيغة .rar وهي أحد أشهر صيغ الملفات المضغوطة على الإنترنت بشكل عام، ولذلك تحتاج لاستخدام تطبيق خارجي لفتحها.

فتح الملفات المضغوطة على ماك عبر تثبيت تطبيق خارجي.

توجد الكثير من التطبيقات في متجر آبل التي تستطيع فتح الملفات المضغوطة بصيغة .rar، ويأتي بعضها مجانيًا والآخر مدفوع.

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ويمكنك استخدام تطبيق The Unarchiver وهو تطبيق مجاني يستطيع فتح ملفات rar ويعمل بطريقة مشابه لتطبيق النظام

وهو يدعم أيضًا مجموعة صيغ أخرى للملفات المضغوطة مثل .tar و7zip وغيرها من الصيغ المشهورة والمعتمدة من مختلف الشركات.

وإذا كنت ترغب في تطبيق أكثر احترافية فيمكنك استخدام تطبيق Keka، حيث يدعم التطبيقات مجموعة صيغ أكبر.

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وهو يسمح لك باستخراج ملف بعينه من داخل المجلد المضغوط، ولكن يأتي التطبيق مدفوعًا عبر متجر تطبيقات آبل.

ويمكنك اتباع الخطوات التالية حتى تتمكن من استخدام التطبيق:

توجه إلى متجر التطبيقات وقم بتثبيته ثم قم بفتحه، وبعد ذلك قم بالضغط على قائمة File ثم اختار unarchive to.

وبعد ذلك قم بتحديد ملف .rar الذي ترغب في فك ضغطه، ثم قم بالضغط على unarchive، وعندما يطلب منك التطبيق تحديد مكان لفك الضغط قم باختيار المكان الذي ترغب فيه.

ومن ثم قم بالضغط على زر Extract حتى تقوم بفك ضغط الملف في المكان الذي اخترته في الخطوة السابقة.

وتستطيع جعل تطبيق the unarchiver التطبيق الرسمي لفتح ملفات .rar، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الملف المضغوط الذي ترغب في فتحه، وبعد ذلك قم بالضغط عليه مع الأمساك بزر Control، وعندما تظهر القائمة المنبثقة اختر المزيد من المعلومات.

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وبعد ذلك قم بالضغط على اختيار الفتح باستخدام الذي تجده موجود أسفل الشاشة.

وعندما تظهر القائمة المنبثقة للتطبيقات قم بالبحث عن تطبيق The Unarchiver وقم باختياره.

ويمكنك الآن الضغط على تغيير الجميع حتى يتم استخدام التطبيق مع جميع الملفات، ولكن تحتاج إلى تأكيد اختيارك للتطبيق بعدها.

عبر استخدام الأدوات الموجودة على الانترنت.

تستطيع فك ضغط المجلدات واختيار الملف الذي ترغب في استخدامه دون تثبيت أي تطبيقات خارجية على حاسوبك.

وذلك عبر استخدام أحد الأدوات الموجودة على الانترنت، وننصحك باستخدام أداة Unzinp Online unCompress File.

حيث تدعم هذه الأداة جميع صيغ الملفات المضغوطة وتسمح لك بتحميل الملف الذي ترغب فيه دون باقي المجلد.

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ويمكنك استخدام الأداة عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع الأداة ثم قم بالضغط على اختيار الملف، ومن ثم قم برفع الملف على خادم الأداة واضغط على زر فك الضغط.

وبعد ذلك انتظر قليلًا حتى يتم فك ضغط الملف ومعالجته، وعندما تنتهي العملية تظهر لك نافذة تعرض محتويات المجلد، قم باختيار ما ترغب بتحميله منها عبر الضغط عليه.

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