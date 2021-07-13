تطبيق جديد من جوجل يحل محل Backup and Sync

تعمل شركة جوجل على تبسيط كيفية نسخ مستخدمي Drive لملفاتهم احتياطيًا ومزامنتها. وتطرح الشركة تطبيق Drive جديد لنظامي التشغيل ويندوز وماك.

وأعلنت الشركة عن خططها لنقل مستخدمي خدمة مزامنة ملفات المستهلك لسطح المكتب، Backup and Sync، إلى تطبيق موحد جديد يمكن لكل من المستهلكين وعملاء الأعمال استخدامه يسمى Drive for desktop.

وتخطط جوجل لبدء إعداد المستخدمين الأسبوع المقبل في 19 يوليو 2021، وتشجع الأشخاص الذين استخدموا Backup and Sync لإجراء التبديل بحلول نهاية شهر سبتمبر، قبل أن يتم حظرهم في الأول من شهر أكتوبر.

ويجب على مستخدمي Backup and Sync (الذي حل محل تطبيق Google Drive لسطح المكتب في 2018) الانتقال إلى التطبيق الجديد (نسخة معاد تسميتها من برنامج مزامنة ملفات المؤسسة من جوجل).

كما يجب أن يكون عملاء الأعمال الذين يستخدمون Drive File Stream (المعروف أيضًا باسم Drive for desktop) قادرين على الانتقال، كما تقول جوجل.

وبالنظر إلى أن Google Workspace متاح الآن للجميع، فليس من المنطقي أن يكون لديك طرق مزامنة منفصلة.

وتوضح عملاقة البحث أن الهدف من دمج التطبيقات هو إنشاء تطبيق مزامنة قوي وموحد مع أفضل الميزات من كل من خدمات المستهلكين والمؤسسات التي يجب أن تكون أكثر وضوحًا في الاستخدام وأسهل لفرق تكنولوجيا المعلومات في إدارتها.

والجدير بالذكر أنه أيضًا يعاكس قرار جوجل المربك بتقسيم Google Drive لسطح المكتب إلى تطبيقين في عام 2017.

ووفقًا لتدوينة الشركة التي تشرح تطبيق Drive لسطح المكتب. يجب أن يكون التطبيق مألوفًا جدًا لأي شخص استخدم خدمات جوجل السابقة.

جوجل تنهي تطبيق Backup and Sync

يوفر Drive وصولاً سهلاً إلى الملفات والصور المخزنة في السحابة، ومزامنة أي ملفات تختارها في الخلفية حتى تكون محدثة دائمًا.

علاوة على ذلك يمكنك مزامنة المجلدات المحلية مثل سطح المكتب والمستندات. وهناك أيضًا تكامل مع أوتلوك وجدولة Microsoft Meet. ويمكنك معرفة من يحرر ملفات أوفيس في الوقت الفعلي.

وتقول جوجل إن التطبيق يمكنه مزامنة أجهزة التخزين الخارجية مثل الأقراص الفلاشية إلى Drive. وعرض الملفات بين Drive والملفات المحلية عبر جهاز حاسب سطح المكتب.

ويسمح لك باختيار ما إذا كنت تقوم بتخزين الصور ومقاطع الفيديو الفردية في Drive أو Google Photos.

وتبدأ الشركة بنقل مستخدمي Backup and Sync يوم الاثنين القادم، 19 يوليو. وفي ما يلي المخطط الزمني التالي لنقل المستخدمين: