تفعيل ميزة التسجيل التلقائي للمكالمات في أندرويد

يمكن في بعض الأحيان أن يكون تسجيل المكالمات في هاتف أندرويد مفيدًا لعدة أسباب، مثل الاحتفاظ بالملاحظات التي يذكرها لك الطرف الآخر.

ومع أنه يمكنك التسجيل يدويًا، إلا أنه يمكنك استخدام تطبيق الهاتف في أندرويد لإجراء هذا الأمر بشكل تلقائي بمجرد بدء المحادثة.

ويمكنك تعيين أرقام محددة في جهات الاتصال لتسجيل المكالمات تلقائيًا بمجرد البدء في الرد على المكالمة الهاتفية الواردة.

هل تسجيل المكالمات قانوني

من الضروري التحقق من اللوائح والقوانين في منطقتك لتحديد كيف يمكن أن يكون تسجيل المكالمة قانونيًا.

وتختلف القوانين من دولة إلى دولة. ولكنها عادة ما تتلخص في موافقة أحد الأطراف على تسجيل المكالمة الهاتفية.

وتعني الموافقة من طرف واحد أنه يمكنك تسجيل مكالماتك الهاتفية لأنك الطرف الوحيد الذي يعطي الموافقة.

ولكن يعتبر عادة إبلاغ الطرف الآخر بأن المكالمة الهاتفية التي تجري بينكما يتم تسجيلها أمر مطلوبًا.

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التسجيل التلقائي للمكالمات في أندرويد

افتح تطبيق الهاتف في هاتف أندرويد ومن ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة.

حدد خيار الإعدادات في القائمة التي تظهر لك ومن ثم اضغط على خيار تسجيل المكالمات.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار الأرقام غير الموجودة في جهات الاتصال إلى وضع التشغيل. ضمن قسم التسجيل.

يؤدي القيام بذلك إلى التسجيل من أرقام غير موجودة في دفتر جهات الاتصال.

اضغط على خيار التسجيل دائمًا لتفعيل الأمر.

إذا كنت تريد تسجيل مكالمات جهات الاتصال، فاضغط على خيار الأرقام المحددة ومن ثم قم بتأكيد الأمر مرة أخرى.

حدد خيار اختيار جهة اتصال من أجل إضافة جهات الاتصال التي تريد تسجيل مكالماتها.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت في شهر سبتمبر من العام الماضي أن تطبيق الهاتف في أندرويد يبدأ باستخدام ميزة المكالمات التي تم التحقق منها Verified Calls.

وتقدم لك هذه الميزة المزيد من المعلومات عندما تتصل بك الشركات والأنشطة التجارية. وذلك من أجل إخبارك بمن يتصل بك ولماذا يتصل.

ويتاح تطبيق الهاتف مجانًا لمستخدمي أندرويد في متجر جوجل بلاي. ويمكنك تحميله عبر هذا الرابط.