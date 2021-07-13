إيلون ماسك اشترى تذكرة فضائية من فيرجن غالاكتيك

اشترى الملياردير إيلون ماسك تذكرة سفر إلى الفضاء من زميله الملياردير ريتشارد برانسون مؤسس شركة فيرجن غالاكتيك، حسبما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن متحدث باسم الشركة.

وحصل ماسك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة SpaceX، على تذكرة Virgin Galactic قبل رحلة برانسون إلى الفضاء.

ومن غير الواضح ترتيب إيلون ماسك في خط انتظار فيرجن غالاكتيك الذي يضم نحو 600 راكب محتمل آخر لطائرة SpaceShipTwo.

ولكن التذكرة نفسها هي امتداد لصداقته الواضحة مع برانسون. وتتناقض هذه الصداقة مع العداوة الواضحة تجاه جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون وشركة الفضاء Blue Origin.

كما ينظر إلى التذكرة على أنها تأييد لطائرة فيرجن غالاكتيك العاملة بالطاقة الصاروخية.

وسافر برانسون إلى الفضاء على متن طائرة الفضاء الخاصة بشركته SpaceShipTwo في رحلة تجريبية تضمنت مقاطع فيديو منتجة بإتقان وحفلة موسيقية وظهور مجموعة من المشاهير.

وبعد إطلاق ناجح في الجو، طاف برانسون وثلاثة موظفين آخرين في فيرجن غالاكتيك لفترة وجيزة حول مقصورة الطائرة في الجاذبية الصغرى قبل العودة إلى الأرض بعد بضع دقائق.

إيلون ماسك يدعم فيرجن غالاكتيك

ركزت شركة إيلون ماسك في الغالب على العقود الحكومية لنقل رواد الفضاء والبضائع إلى الفضاء. ولكن لديها أول مهمة رواد فضاء خاصة في شهر سبتمبر.

وتكون هذه المهمة رحلة أطول وأكثر تكلفة بكثير إلى المدار، وليس بضع دقائق فقط فوق حافة الغلاف الجوي للأرض مثل فيرجن غالاكتيك و Blue Origin.

وشاهد الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إقلاع برانسون شخصيًا من Spaceport America. وغرد برانسون قبل الرحلة: شكرًا لكونك داعمًا بشكل نموذجي وصديقًا جيدًا إيلون.

وأمضى برانسون صباح ما قبل الإقلاع مع ماسك. وقال في تغريدة أخرى: من الرائع أن نبدأ الصباح مع صديق. هذا يمنحك شعورًا بالرضا والإثارة والاستعداد.

SpaceShipTwo هي الطائرة الصاروخية التي تقف في مركز أعمال السياحة الفضائية الناشئة لشركة فيرجن غالاكتيك.

وتباع كل تذكرة لواحد من مقاعد الطائرة الستة بنحو 250 ألف دولار. وقد حجزت الشركة أكثر من 600 راكب حتى الآن. بما في ذلك المشاهير مثل جاستن بيبر وليوناردو دي كابريو.

وتعتبر شركة Blue Origin هي الأكثر قدرة على المنافسة مع فيرجن غالاكتيك في الحصول على شريحة من السياحة الفضائية. وتهدف الشركة إلى إرسال العملاء إلى ارتفاعات أعلى قليلاً عبر نظام مختلف تمامًا هو صاروخ New Shepard شبه المداري.