أهم الفروقات بين حواسيب سامسونج الجديدة

تمتلك سامسونج مجموعة متنوعة من الحواسيب، ومن ضمنها يأتي حاسوب Galaxy book S الذي أطلقته الشركة العام الماضي Galaxy book Pro الذي أطلقته هذا العام.

وتعتمد الشركة على التصميمات النحيفة مع هذه الحواسيب، حيث ينتميان إلى فئة Ultrabook النحيفة للغاية وذات التصميم المميز.

ولذلك نستعرض معًا أهم الفروقات بين حواسيب Galaxy book S و Galaxy Book Pro

فرق الشاشة.

يأتي الفارق الأكبر بين حواسيب سامسونج الجديدة في الشاشة التي تستخدمها الشركة، حيث يقدم Galaxy Book S شاشة بحجم 13.3 وتدعم اللمس.

بينما يستخدم Galaxy Book Pro حجمين، الأول وهو 13.3 بوصة والاختيار الثاني هو حجم 15.6 بوصة من نوع AMOLED

اقرأ أيضًا: تسريب يوضح أجهزة Galaxy Unpacked من سامسونج

وتقدم شاشة Galaxy Book Pro دقة ألوان أفضل بكثير، ولذلك فإنها مناسبة لمشاهدة المحتوى والقراءة والتصميم.

وتدعي سامسونج بأن الشاشة في Galaxy Book Pro تصدر اشعاعات زرقاء أقل قليلًا من الشاشات المعتادة.

وتمتاز شاشة Galaxy Book S بالقدرة على الوصول إلى مستويات سطوع مرتفعة تقدر ب600nits في الوضع الخارجي.

ولذلك فهو مناسب للاستخدام الخارجي أكثر من Galaxy Book Pro مع الفارق في جودة الألوان بالطبع.

الوزن والتصميم.

تعتمد سامسونج على تصميم متشابه بين الجهازين، وهما لا يختلفان كثيرًا عن حواسيب ويندوز 10 الرائدة.

ويأتي حاسوب Galaxy Book S بوزن 950 جرام وسمك يصل إلى 11.8 مم فقط مع تصميم كامل من الألمونيوم، ويفتقر الجهاز إلى لوحة مفاتيح الأرقام.

بينما يزن حاسوب Galaxy Book Pro ذو ال13.3 بوصة حوالي 880 جرام مع سمك يصل إلى 11.2، وتزن نسخة 15.6 بوصة 1.05 كيلوجرام مع سمك 13.3مم فقط.

وتعتمد سامسونج على خليط بين الألمونيوم والمغنيسيوم في تصميم حواسيب Galaxy Book Pro، ولذلك هي أقل في السمك وأخف وزنًا.

اقرأ أيضًا: طريقة تغيير الصوت في تيك توك

وتأتي عائلة Pro أيضًا بلوحة مفاتيح كاملة مع مستشعر بصمة مدمج مع زر تشغيل الحاسوب، وهو أمر مشترك مع حواسيب Galaxy Book S.

ولذلك لا يوجد فارق كبير بين الحاسوبين من ناحية التصميم باستثناء لوحة المفاتيح الكاملة في حواسيب Galaxy Book Pro.

المعالج والذواكر الداخلية.

تختلف المواصفات الداخلية بين حواسيب سامسونج الجديدة، وهذا يعتبر الاختلاف الرئيسي بين الجيلين.

حيث يأتي حاسوب Galaxy Book S بمعالج مركزي من عائلة Lakefield وتحديدًا Core i5-L16G7 مرفقًا بالمعالج الرسومي المبني داخله.

ويقدم Galaxy Book S ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x ومساحة تخزين 256 جيجابايت من نوع eUFS.

اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الرؤية ثلاثية الأبعاد في خرائط جوجل

بينما تأتي حواسيب Galaxy Book Pro بإصدارين يعتمدان على معالجات مختلفة من عائلة Tiger Lake من إنتل.

حيث يأتي الإصدار الأول بمعالج Core i5-1135G7 والثاني Core i7-1165G7، وقد يصل معالج Core i3 لبعض الأسواق العالمية.

ومن ناحية الذاكرة فإن حواسيب Galaxy Book Pro تستخدم ذواكر عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع NVMe.

اقرأ أيضًا: كيفية معرفة مواصفات معالج كروم بوك

ويأتي حاسب Galaxy Book Pro باختيارات أكثر من ناحية منافذ التوصيل، حيث يمتلك منفذ thunderbolt 4 مع منفذ HDMI.

ويفتقد حاسوب Galaxy Book S هذه المنافذ، حيث يأتي بمنفذين USB C ومنفذ 3.5 مم وقارئ بطاقات ذاكرة.

كما يستخدم Galaxy BOOK S بطارية بحجم 42 واط للساعة في مقابل 63 واط للساعة في Galaxy Book Pro.

التسعير.

يقدم Galaxy Book S مواصفات أقل قليلًا ولذلك يأتي بأسعار أقل، ولهذا تجده يأتي بسعر 550 دولار تقريبًا.

بينما يبدأ Galaxy Book Pro بسعر 650 دولار تقريبًا، وذلك بسبب مواصفاته الأكثر قوة وأحجامه المختلفة أيضًا.

ويعتبر الجهازان من الأجهزة المميزة من سامسونج، ويعتمد الاختيار بينهما على الاستخدام الذي ترغب فيه من الجهاز.

اقرأ أيضًا: طريقة تغيير متصفح ويندوز 11 الافتراضي

ولذلك إن كنت تستخدم الجهاز في أعمال تتطلب معالج قوي أو شاشة ذات دقة ألوان مرتفعة فإن Galaxy Book Pro هو الاختيار المناسب.

أما إن كنت تستخدمه في الأعمال المكتبية أو تصفح الإنترنت المعتاد فإن حاسوب Galaxy Book S مناسب لك ولن تشعر بأي مشاكل في استخدامه.

اقرأ أيضًا: توصيل ذراع تحكم بلاي ستيشن 5 مع هواتف أندرويد