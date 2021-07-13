أفضل تطبيقات الرسائل النصية عبر الحاسب

بالرغم من أن الرسائل النصية لم تعد رائجة مثلما كانت فالماضي، إلا أن الكثيرين يستخدمونها في أعمالهم اليومية.

وذلك لأنها تظل أفضل طريقة للوصول بسرعة إلى شخص ما دون الحاجة لاتصال بالإنترنت، كما أن شركات الإتصالات تقدم دائمًا باقات تضم الكثير من الرسائل النصية المجانية.

وتستطيع استخدام الرسائل النصية عبر الحاسب بسهولة مع التطبيقات التي نذكرها اليوم، وهي تطبيقات تعمل مع أندرويد وآيفون.

ولكن تطبيق iMessages على هواتف آيفون كافي للتواصل عبر الرسائل النصية بين مستخدمي آبل وأجهزتها.

تطبيق AirDroid.

يقدم لك هذا التطبيق مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاستخدامات التي تزيد من التوافق والتكامل بين الهاتف وحاسوبك.

وتأتي خدمة الرسائل ضمن هذه الخدمات حيث تستطيع عبر التطبيق إرسال رسائل نصية برقمك عبر الحاسب دون الإمساك بالهاتف.

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كما تستطيع نقل الملفات بسهولة وأخذ نسخ احتياطية من هاتفك واجراء المكالمات التليفونية عبر الحاسب أيضًا.

وننصح باستخدام النسخة المدفوعة من التطبيق لتحصل على كافة مميزاتها، وهي تأتي بسعر مناسب للغاية حيث تكلف 2 دولار في الشهر.

تطبيق Join.

يستطيع هذا التطبيق القيام بالكثير من الأمور عبر حاسبك، حيث تستطيع من خلاله قراءة الرسائل وإرسالها بالطبع.

ويمكنك مشاركة حافظة النسخ واللصق مع هاتفك بالإضافة إلى أخذ لقطة شاشة للهاتف عبر الحاسوب ومشاركة مكانك عبر الهاتف أيضًا.

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ويأتي التطبيق على شكل نسخة مدفوعة حيث تقوم بدفع 5 دولار مرة واحدة لتستخدم التطبيق، ويقدم لك التطبيق فترة تجربة مجانية تصل ل30 يومًا.

تطبيق Your Phone.

تقدم مايكروسوفت هذا التطبيق كمرافق للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، حيث تستطيع ربط هاتفك مع الحاسب واستخدامه عبره.

ولكن يعمل التطبيق بأفضل شكل مع هواتف سامسونج تحديدًا، حيث تستطيع استخدام تطبيقات أندرويد عبر الحاسب مباشرةً.

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ومن ضمن هذه التطبيقات الرسائل والمكالمات، ولذلك تستطيع إجراء مكالمات واستقبالها عبر حاسوبك مباشرةً دون الحاجة للإمساك بالهاتف.

ويمتاز التطبيق بكونه مجانيًا بالكامل، ولكن يجب أن تمتلك هاتف سامسونج حتى تستفاد منه بأقصى شكل.

تطبيق MightyText.

يعرض لك التطبيق التنبيهات والرسائل بأنواعها على حاسبك، كما تستطيع مراقبة الهاتف من الحاسب مباشرةً.

تقدم لك النسخة المجانية من التطبيق 250 رسالة نصية في الشهر، ولكن عند الاشتراك التطبيق بسعر 7 دولار في الشهر فإنك تحصل على عدد لا نهائي من الرسائل.

يناسب هذا التطبيق شركات التسويق التي تعتمد على التسويق عبر الرسائل النصية أكثر من غيرها من المستخدمين.

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