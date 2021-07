محادثات TED الحصرية قادمة إلى كلوب هاوس

لدى تطبيق كلوب هاوس شراكة جديدة، وهذه المرة مع واحدة من أكثر شبكات البودكاست شيوعًا.

وأعلنت الشركة أنها دخلت في شراكة مع مؤسسة TED الإعلامية الأمريكية لجلب المحادثات الحصرية إلى منصة الصوت الاجتماعي طوال فصل الصيف وما بعده.

وتبدأ الغرفة الأولى، التي تسمى Thank Your Ass Off، في 12 يوليو. وتعمل أسبوعيًا في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة يوم الاثنين. وتقول الشركة إنه يتم إطلاق غرف إضافية قريبًا.

وبموجب الصفقة، فإن مؤسسة TED لها حرية بيع شراكات العلامات التجارية أو الإعلانات. ولن يأخذ تطبيق الصوت الاجتماعي أي عمولة، كما يؤكد المتحدث.

وتعتبر الشراكة منطقية بالنظر إلى أن الناس غالبًا ما يقارنون غرف كلوب هاوس بمحادثات TED، مما يعني أن الناس يهتمون بالأفكار الكبيرة وغالبًا ما يفعلون ذلك بأسلوب عرض المؤتمر.

وحققت الشركة أيضًا نجاحًا كبيرًا في مجال الصوت من خلال جهود البث الصوتي. لذا فمن الممكن توزيع شكل من هذه المحادثات خارج التطبيق كخلاصة RSS.

وأطلقت مؤسسة TED مجموعتها الصوتية في شهر فبراير من هذا العام. وقالت في ذلك الوقت: إن برامجها تم تنزيلها 1.65 مليون مرة يوميًا في كل بلد على وجه الأرض تقريبًا.

وقالت سبوتيفاي أيضًا أن TED Talks Daily كان ثاني أكثر العروض شعبية على مستوى العالم عبر منصتها في عام 2020.

ويعني هذا أن مؤسسة TED تعرف كيفية عمل الصوت، ويحب الناس الاستماع إلى برامجها. ويمكن أن يستفيد كلوب هاوس من هذه الضجة.

محادثات TED قادمة إلى كلوب هاوس

يمكن لمؤسسة TED من خلال تطبيق الصوت الاجتماعي استضافة أسئلة وأجوبة منتظمة ودمج تفاعل الجمهور. وهو ما لا يمكنها القيام به من خلال وسائل تسجيل البودكاست المعتادة.

وتشجع سبوتيفاي صناع البودكاست على استخدام Greenroom، منافس كلوب هاوس، بينما خططت فيسبوك للعمل مع بوبي بيرك وتينا نولز لوسون وجو بودن، من بين آخرين، من أجل غرف الصوت المباشرة.

وأعلنت تويتر واتحاد كرة القدم الأميركي الأسبوع الماضي أن الدوري يخلق محتوى حصريًا لمساحات تويتر الصوتية. وهي منصة الصوت المباشر الخاصة بها.

واستضاف كلوب هاوس سابقًا محادثات حصرية في اتحاد كرة القدم الأميركي خلال Draft Week. ويؤكد المتحدث الرسمي أنه بالرغم من صفقة تويتر هذه، لا يزال كلوب هاوس يعمل مع اتحاد كرة القدم الأميركي في البرامج المستقبلية.

