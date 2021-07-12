تعمل شركتا مايكروسوفت وجوجل على مجموعة من واجهات برمجة تطبيقات الحافظة Pickle الجديدة التي من شأنها تحسين جوجل كروم ومايكروسوفت إيدج.

ويجعل ذلك المزيد من التنسيقات متوافقة مع النسخ واللصق باستخدام التنسيق القياسي الجديد pickling. ويسمح للمستخدمين بنسخ ولصق مجموعة متنوعة من أنواع البيانات المعقدة بسهولة بين المتصفح والتطبيقات الأصلية.

وتتمتع تطبيقات الويب أو مواقع الويب المستندة إلى جوجل كروم ومايكروسوفت إيدج في الوقت الحالي بوصول محدود إلى محتويات الحافظة الخاصة بك لنسخ ولصق المحتويات.

وتدعم منصة الويب الحالية في كلا المتصفحين أكثر التنسيقات القياسية الشائعة عبر أنظمة التشغيل ويندوز 10 أو لينكس أو macOS أو منصات الأجهزة المحمولة.

ومع ذلك، فإن واجهة برمجة التطبيقات الحالية لا تتناسب مع قائمة طويلة من التنسيقات المتخصصة.

على سبيل المثال، لا يمكن لتطبيقات الويب قراءة تنسيقات الويب المخصصة، والتنسيقات غير القياسية للويب مثل TIFF، والتنسيقات الخاصة مثل docx.

وهذه التنسيقات غير مدعومة ولا يمكن للمستخدمين نسخها ولصقها في معظم تطبيقات الويب.

ومع المجموعة الجديدة من واجهات برمجة تطبيقات الحافظة Pickle الجديدة، تخطط مايكروسوفت وجوجل لتوفير حل لهذه المشكلة.

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وإذا تم تنفيذ الميزة في المتصفح ودعمها من قبل المطورين، فيمكن لتطبيقات الويب قراءة وكتابة التنسيقات المختلفة عن التنسيقات القياسية.

بمعنى آخر، يمكنك نسخ ولصق تنسيقات ملفات مخصصة بين تطبيقات الويب والتطبيقات الأصلية عبر أنظمة التشغيل ويندوز ولينكس و macOS وأندرويد و iOS.

ووفقًا للشركتان، فإن هذه هي الفوائد الرئيسية لواجهة برمجة تطبيقات الحافظة القادمة:

السماح بالنسخ واللصق بين الويب والتطبيقات الأصلية، ولن يتم التعامل مع هذا بواسطة المتصفح، مما يعني أنه يكون على حافظة نظام التشغيل.

يمكن للمطورين إنشاء تنسيقات الحافظة المخصصة.

الحفاظ على الأمن والخصوصية.

توفير تحكم دقيق عبر الحافظة.

البناء على واجهة برمجة تطبيقات حافظة Async الحالية.

مايكروسوفت وجوجل تعززان وظيفة النسخ واللصق

في العديد من تصحيحات التعليمات البرمجية لمشروع Chromium، أكدت مايكروسوفت أنها بدأت العمل على دعم تنسيقات الحافظة المخصصة لمتصفحات Chromium.

على سبيل المثال، يحتوي التصحيح على تنفيذ علامة وقت التشغيل لتنسيقات الحافظة المخصصة في واجهات برمجة تطبيقات حافظة Async.

وفي ملاحظة تصحيح أخرى، قالت مايكروسوفت إنها تنفذ واجهة برمجة تطبيقات جديدة لكتابة كل من المنصة والتنسيقات المحمولة معًا حتى يتمكن مؤلفو الويب من كتابة التنسيقات القياسية والمخصصة باستخدام واجهات برمجة تطبيقات كتابة حافظة Async.

ولاحظ مهندسو الشركة: يتم استخدام هذه التغييرات في مشروع واجهات برمجة تطبيقات الحافظة Pickle لدعم عمليات الكتابة بالتنسيق المخصص.

وتعد واجهة برمجة التطبيقات الجديدة هذه مفيدة للمطورين. كما أنها تعمل على تحسين تجربة تصفح الويب بشكل كبير.

على سبيل المثال، يمكنك بسهولة نسخ المستندات من مستكشف الملفات ولصقها في محرر مستندات جوجل أو مايكروسوفت.

وبالمثل، تتمتع تطبيقات الويب مثل SketchUp بإمكانية الوصول إلى ميزات الحافظة الأكثر تحديدًا أو تعقيدًا. التي من شأنها تحسين تجربة النسخ واللصق الإجمالية لمستخدميها.

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