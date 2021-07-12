أندرويد 12 يتيح لك اللعب بالألعاب أثناء تنزيلها

في قمة مطوري الألعاب التي تمتد من 12 إلى 13 يوليو، أعلنت شركة جوجل عن ميزة جديدة لمطوري ألعاب أندرويد.

ومن شأن الميزة الجديدة تسريع الوقت من بدء التنزيل من متجر جوجل بلاي إلى تشغيل اللعبة بمعدل ضعفين تقريبًا عبر أجهزة العاملة بأحدث إصدار من النظام التشغيلي.

ويوضح اسم الميزة الجديدة، العب أثناء التنزيل Play as you download، إلى حد كبير ماهيتها.

ويمكن للاعبين البدء باللعب حتى قبل تنزيل جميع ملفات اللعبة غير ذات الصلة بالمستويات القليلة الأولى في الخلفية.

وبالنسبة للألعاب الكبيرة بشكل خاص، قد يكون هذا مفيدًا. وذلك لأنه يعني أنك لن تضطر إلى الانتظار طويلاً للانضمام إلى اللعبة وبدء اللعب.

ومن المحتمل أن تكون الألعاب الحديثة هي أكبر التطبيقات التي تنزلها في المتوسط. ومع هذه الميزة الجديدة، تعد جوجل بأن الأمر يستغرق نصف الوقت لتشغيل لعبة يبلغ حجمها 400 ميجابايت أو نحو ذلك.

وإذا كنت من محبي ألعاب المنصات، فإن هذا المفهوم بأكمله يبدو مألوفًا أيضًا، وذلك بالنظر إلى أن شركة سوني تفعل الشيء نفسه مع ألعاب بلاي ستيشن.

وتعمل الميزة مع الألعاب التي تستخدم نظام Play Asset Delivery. ولن يحتاج المطورون إلى فعل أي شيء لتشغيل الميزة.



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أندرويد 12 يدعم الألعاب

يذكر أن هذه ليست المحاولة الأولى من جوجل لجعل تحميل الألعاب أسرع. ومن خلال Google Play Instant، تقدم الشركة ميزة ذات صلة تسمح للاعبين ببدء لعبة على الفور من متجر جوجل بلاي.

ومع ذلك، فإن الفكرة هنا هي التخلص من عملية التثبيت وإعطاء اللاعبين المحتملين فرصة لتجربة لعبة جديدة على الفور.

ومثل Google Play Instant، يتم تشغيل ميزة التشغيل أثناء التنزيل الجديدة بواسطة تنسيق AAB من جوجل، الذي يحل محل معيار APK القديم في الغالب.

كما أعلنت جوجل خلال قمة مطوري الألعاب عن لوحة تحكم جديدة للألعاب لنظام أندرويد 12 تمنحك وصولاً سهلاً إلى الأدوات المساعدة ذات الصلة أثناء اللعب، مثل التقاط الشاشة والتسجيل وضبط السطوع والمزيد.

ومن المحتمل أن تتضمن الميزات المعنية أيضًا منع دوران الشاشة وخيار البث المباشر عبر يوتيوب تفعيل وضع عدم الإزعاج.

وتقول جوجل: إن لوحة التحكم هذه تكون متاحة عبر أجهزة محددة في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المفترض أن تحصل نسخة أندرويد الجديدة على مجموعة من التغييرات الكبيرة الأخرى، بما في ذلك التصميم الرئيسي الجديد.

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