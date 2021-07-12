آيباد ميني المعاد تصميمه قادم في الخريف

تخطط شركة آبل لإطلاق جهاز آيباد ميني جديد يتميز بأكبر إعادة تصميم في تاريخه الممتد لتسع سنوات هذا الخريف، وذلك وفقًا لتقرير الصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرج.

ومن المتوقع أن يتميز جهاز آيباد ميني الجديد بحافات أقل سماكة وشاشة أكبر وأداء أسرع وتصميم مشابه لجهاز iPad Air الجديد من آبل من العام الماضي.

وقد يكون هذا بمثابة تغيير كبير لأصغر جهاز لوحي من آبل، الذي ظل تصميمه متسقًا بشكل ملحوظ منذ ظهوره لأول مرة في عام 2012.

وتتوافق الأخبار مع تقارير وكالة بلومبرج السابقة حول الجهاز القادم، التي قالت الشهر الماضي إن الجهاز قد يتخلى عن زر الصفحة الرئيسية للسماح بحافات شاشة أضيق.

وتشير التقارير إلى تصميم على غرار تصميم iPad Air. بحيث يمكن استخدام مستشعر Touch ID المدمج في زر الطاقة المثبت على الجانب.

وفي شهر مايو من عام 2020، توقع المحلل مينغ تشي كو أن جهاز آيباد ميني القادم خلال النصف الأول من عام 2021 من آبل يمكن أن يحتوي على شاشة بحجم بين 8.5 و 9 إنشات. بدلًا من الشاشة بقياس 7.9 إنشات التي لطالما استخدمها الجهاز المصغر.

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آيباد ميني قادم هذا الخريف

كما اقترح كو سابقًا أن جهاز آيباد ميني في المستقبل يمكنه استخدام شاشة Mini LED مشابهة لما رأيناه مؤخرًا في آيباد برو الأكبر من آبل.

ويكون آيباد ميني الجديد هو الجيل السادس من الجهاز اللوحي. وذلك بعد إعادة تصميم 2019 التي أضافت دعمًا لقلم Apple Pencil إلى جانب معالج A12 الأسرع.

بالإضافة إلى ذلك أفاد جورمان أيضًا أن آبل لديها أيضًا جهاز iMac آخر يعمل بمعالج Apple Silicon في الطريق. مع شاشة أكبر من النموذج الأخير بقياس 24 إنشًا.

ويقال إن الجهاز الجديد مصمم ليحل محل النموذج بقياس 27 إنشًا الحالي الذي يعمل بمعالج من شركة إنتل. ومن المحتمل أن يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج M1X أو معالج M2X. ولكن التفاصيل الإضافية لا تزال غير معروفة.

وينتظر العديد من مستخدمي iMac النموذج ذو الشاشة الأكبر مع الجيل التالي من Apple Silicon قبل الترقية.

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