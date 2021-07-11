كيفية تفعيل ميزة التسميات التوضيحية في تيك توك

قبل أن تضيف منصة تيك توك ميزة التسميات التوضيحية في شهر أبريل من هذا العام، كان الكثير من صناع المحتوى يضيفون التسميات التوضيحية يدويًا إلى مقاطع الفيديو. وذلك إما عبر ميزة نص التطبيق أو باستخدام تطبيقات خارجية.

ولكن لم يعد ذلك ضروريًا الآن، حيث أصبحت ميزة التسمية التوضيحية التلقائية الآن جزءًا من المنصة يمكنك تشغيلها أو إيقاف تشغيلها بسهولة.

اقرأ ايضًا: تيك توك تواصل ريادتها باعتبارها التطبيق الأكثر تنزيلًا

ميزة التسميات التوضيحية مهمة

يمكن أن تكون ميزة التسميات التوضيحية أداة وصول حيوية للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو الصمم.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تكون التسمية التوضيحية مفيدة للأشخاص الموجودين في بيئات لا يمكنهم فيها استخدام الصوت أو ليس لديهم سماعات رأس متاحة.

وتعتبر الميزة مفيدة ايضًا للأشخاص الذين يرغبون في مشاهدة مقاطع الفيديو وفي الوقت نفسه تتبع ما يقال في مقطع الفيديو.

اقرأ ايضًا: تيك توك تتيح التقدم من خلالها للحصول على وظيفة

تفعيل ميزة التسميات التوضيحية في تيك توك

افتح تطبيق تيك توك ومن ثم قم بتحميل مقطع الفيديو الذي أنشأته سابقًا.

اضغط على علامة الاختيار للإشارة إلى أنك جاهز لبدء العمل عليه.

اضغط على رمز التسميات التوضيحية في الجهة اليمنى من الشاشة.

تحصل على شاشة تشرح كيفية عمل الميزة.

قم بالموافقة على شروط الاستخدام.

اضغط على خيار تفعيل التسميات التوضيحية.

يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعالج التطبيق التسميات التوضيحية للفيديو اعتمادًا على طول المقطع.

بعد الانتهاء تظهر لك شاشة بها نسخة أصغر من مقطع الفيديو مع التسميات التوضيحية المدرجة أسفله.

إذا كنت راضيًا عن التسميات التوضيحية، فاضغط على خيار حفظ في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

في حال لم تكن راضيًا يمكنك تعديلها بالضغط على أيقونة التعديل في الجهة اليمنى.

الآن يمكنك استخدام لوحة مفاتيح الهاتف لتغيير أو تعديل أي جمل خاطئة.

يمكنك أيضًا تقسيم الأسطر التي تعتقد أنها طويلة جدًا. ولكن لا يمكنك ضم الأسطر التي تعتقد أنها قصيرة جدًا.

إذا قسمت سطرًا عن طريق الخطأ وغيرت رأيك، فإنه يتعين عليك الضغط على زر الرجوع وتجاهل تعديلاتك السابقة والبدء من جديد.

بعد الانتهاء اضغط على خيار حفظ في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

ولا يمكنك تنسيق التسميات التوضيحية، فأنت ملزم بما يقدمه لك التطبيق.

وإذا كنت تريد المزيد من التخصيص للتسميات التوضيحية لمقاطع الفيديو في تيك توك فإنه يتعين عليك تعطيل ميزة التسمية التوضيحية التلقائية في التطبيق واستخدام ميزة النص الموجودة في الجزء السفلي من شاشة التعديل من أجل إنشاء تسميات توضيحية يدويًا وتخصيصها كما تريد.

اقرأ ايضًا: تيك توك تضيف تطبيقات صغيرة إلى مقاطع الفيديو

تعطيل التسميات التوضيحية في تيك توك

إذا كانت التسميات التوضيحية تشتت الانتباه، فإن بإمكانك تعطيلها وإخفائها من الظهور في مقاطع الفيديو.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: