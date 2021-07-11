كيفية منع جوجل من تتبعك عبر بريد جيميل

تعد جيميل من شركة جوجل خدمة شائعة للبريد الإلكتروني، ولكن عملاقة البحث تلجأ إليها من أجل تتبعك بسهولة.

وإذا كنت قد استخدمت الخدمة حديثًا فقد تلاحظ وجود العديد من الميزات المصممة لجعل تجربة استخدام البريد الإلكتروني أكثر سلاسة.

ويمثل الرد الذكي إحدى هذه الميزات، حيث يتيح للمستخدمين اقتراحات للعبارات والردود السريعة. وتعمل الميزة عن طريق مسح رسائلك وإعداد ما تعتقد أنه ردود مناسبة.

وتعتبر هذه الميزة من أكثر الميزات استخدامًا. وقالت جوجل في عام 2017: إن 12 في المئة من الردود في الخدمة كانت ردودًا ذكية.

وبالرغم من أن العديد من الأشخاص يجدون الميزة مفيدة، فقد يجدها الآخرون مقلقة بعض الشيء. وذلك لأنها مدعومة عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تفحص بريدك.

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إيقاف تتبع جوجل لك عبر جيميل

إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل الردود الذكية ومنع جوجل من تتبعك عبر خدمة البريد الإلكتروني فاتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حسابك في جيميل، ومن ثم الضغط على أيقونة الترس في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على رابط عرض جميع الإعدادات في الأعلى.

قم بالتمرير للأسفل في الشاشة التي تظهر لك ثم اختر خيار إيقاف الرد الذكي.

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إيقاف ميزة الكتابة والاقتراحات الذكية

تعمل الكتابة الذكية عبر الذكاء الاصطناعي للتعلم من أسلوبك في الكتابة واقتراح الجمل قبل إكمالها. ومثل ميزة الردود الذكية. تعد ميزة الكتابة الذكية مفيدة وفعالة. وإذا كانت فكرة تتبعك عبر جيميل تزعجك، فمن السهل إيقاف تشغيلها.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حسابك في جيميل ومن ثم الضغط على أيقونة الترس في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على رابط عرض جميع الإعدادات في الأعلى.

ضمن قسم الكتابة الذكية، قم باختيار خيار إيقاف تخصيص الكتابة الذكية.

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وهناك ميزة في جيميل تسمى التذكيرات التلقائية قد ترغب أيضًا في إيقاف تشغيلها إذا لم تعجبك فكرة قيام خوارزمية جوجل بفحص بريد جيميل.

وتقترح هذه الميزة رسائل البريد الإلكتروني التي قد ترغب في الرد عليها أو متابعتها. وإذا كان هناك حاجة إلى الرد على رسالة بريد إلكتروني. فإن النص الأصلي يظهر أعلى بريدك الوارد.

وتظهر رسائل البريد الإلكتروني المرسلة التي تعتقد جيميل أنه يجب عليك متابعتها في الجزء العلوي من صندوق الوارد.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية: