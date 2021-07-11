أفضل 5 أدوات لتحرير المستندات عبر الإنترنت

عند الحديث عن تطبيقات تحرير المستندات ومعالجتها فإننا نجد أن حزمة مايكروسوفت أوفيس هي الأشهر في هذا المجال. ومع ذلك توجد الآن الكثير من أدوات تحرير المستندات عبر الإنترنت التي تقدم ميزات تشتد الحاجة إليها.

وتعالج الكثير من أدوات تحرير المستندات عبر الإنترنت أوجه القصور في هذه التطبيقات الشائعة مثل الميزات التي تركز على التعاون وأدوات المشروع الأساسية للعمل الجماعي وتصميم المستندات بسهولة.

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أفضل أداة تحرير المستندات للكتاب: Draft

تعتبر أداة Draft من أفضل أدوات تحرير المستندات للكتاب، سواء عبر الإنترنت أو دون اتصال، وهي أفضل بديل لحزمة أوفيس ومستندات جوجل.

وتقدم الأداة الكثير من الميزات مثل تحديث المستند عبر حواسيب الأشخاص الذين قاموا بالتعديل. ويمكنك قبول هذه التغييرات أو رفضها. وهناك إمكانية تحويل النص المميز إلى تعليق ومن ثم إرجاعه مرة أخرى إلى المستند.

وتقدم الأداة ميزة قائمة تحقق المهام في أي مستند. وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل ما كتبته مع اقتراح طريقة أبسط لكتابة الجملة نفسها.

أفضل أداة لإنشاء النماذج: Slick Docs

تقدم لك أداة Slick Docs مجموعة كبيرة من النماذج للسير الذاتية والنشرات والكتيبات والقوائم مع خيارات تخصيص أكثر شمولًا.

وعند إنشاء مستند جديد، تجد شريطًا جانبيًا يتضمن قائمة متجددة للنماذج المصممة سابقًا. وكل ما عليك فعله هو تخصيص النموذج بحسب رغبتك.

وهناك خيارات إضافية مثل إضافة تسمية توضيحية أو نص بديل وتغيير النمط والحجم وإضافة الروابط.

وتقدم لك الأداة إمكانية الرجوع إلى النسخة السابقة من المستند ضمن سجل المحفوظات. وتنزيل المستند كملف PDF أو الحصول على رابط URL قابل للمشاركة.

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أفضل أداة لفرق العمل: Whimsical

أداة Whimsical هي عبارة مساحة عمل مرئية تجمع بين تحرير المستندات وإنشاء المهام التي تجعلها مثالية لفريق العمل عند التعاون في مشروع معًا من أي مكان.

ويتضمن محرر المستندات كل التنسيقات والوسائط المعتادة للنص. ويحتوي على بعض خيارات التنسيق الخاصة مثل قوائم المهام مع السحب والإفلات.

وتتيح الأداة التعاون في الوقت الفعلي لما يصل إلى عشرة أشخاص. كما تقدم الأداة ميزة المخططات الانسيابية لإنشاء سلسلة من اللوحات المترابطة.

ويمكنك استخدام الأداة وتوظيفها في إعداد كشوفات الموظفين وإدارتها وملاحظات الاجتماعات والعصف الذهني.

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أفضل بديل لتطبيقات مستندات جوجل: Hush Docs

إذا كان اهتمامك الأساسي عند استخدام محرر مستندات جوجل هو ميزات الخصوصية التي تقدمها فإن أداة Hush Docs هي أفضل بديل لذلك.

وتقدم الأداة خيار عدم الوصول إلى المستندات المخزنة إلا بواسطتك أو من قبل شخص تشارك الرابط معه. كما يمكنك استخدام الأداة في وضع عدم الاتصال. ويتيح ذلك لك تخزين الملفات مؤقتًا في المتصفح.

وإذا قمت بإنشاء حساب، فإن بإمكانك مزامنة الملفات للوصول إليها في أي مكان.

ويحتوي محرر المستندات نفسه على معظم الأشياء التي تريدها مثل الخطوط المتنوعة وخيارات تنسيق النص ودعم الروابط والصور ومقاطع الفيديو.

أفضل محرر مستندات للطلاب والباحثين: YADA

تقدم أداة YADA طريقة مختلفة لتحرير المستندات وتركز بشكل خاص على الطلاب والباحثين الذين يبحثون عن محرر مستندات بسيط وسهل الاستخدام.

وتقدم الأداة ميزة وضع العلامات في المستندات، إذ إن كل سطر أو فقرة من المستند عبارة عن كتلة قائمة بذاتها.

ويمكنك إضافة علامات إلى هذا الجزء لتسهيل البحث لاحقًا، وهي مفيدة للدراسة والبحث لأولئك الذين يقومون بالكثير من الإحالات المرجعية.

بالإضافة إلى ذلك هناك ميزة البطاقات. ويمكنك إنشاء بطاقات من نوع الأسئلة والأجوبة من النص والعلامات الموجودة لديك.

ويمكن للمعلمين استخدام الأداة لتدوين الملاحظات في الفصل وتنظيمها سريعًا عن طريق إضافة علامات توضح الأقسام ذات الصلة.

كما يمكن استخدام العلامات في طرق عرض مختلفة مثل استخدام المحتوى المميز بعلامات في ملف واحد لتظهر في مستند آخر.

وهناك أيضًا طريقة عرض الشرائح التي تحول البطاقات التعليمية لأي مستند إلى عرض شرائح.

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