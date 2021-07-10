ويندوز يحافظ على الصدارة لعقدين من الزمن

إذا كنت تمتلك جهاز حاسب، فمن المحتمل أنه يعمل بنظام التشغيل ويندوز، وهو نظام التشغيل الذي تقدمه شركة مايكروسوفت منذ عام 1985.

ولا يزال نظام ويندوز يحتفظ بحصة سوقية تبلغ 83 في المئة لأجهزة الحاسب الشخصية، وذلك وفقًا لشركة أبحاث صناعة التكنولوجيا جارتنر.

ويأتي ذلك بالرغم من شراء الأشخاص لأجهزة ماك الحديثة بشرائح Arm التي تستهلك طاقة أقل، وحتى مع قيام بعض الطلاب والعاملين في الشركات بشراء أجهزة كروم بوك أثناء الوباء.

واحتل نظام تشغيل شركة مايكروسوفت المركز الأول دون انقطاع منذ أن بدأت شركة جارتنر عملها في عام 2000، وربما لمدة عقد على الأقل قبل ذلك أيضًا.

ويمثل النظام التشغيلي اليوم 14 في المئة من إجمالي إيرادات مايكروسوفت، وتاريخيًا كان أكثر ربحية من الأجزاء الأخرى من الشركة التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار.

وعندما ينمو النظام التشغيلي تستفيد مايكروسوفت. ولذا تعمل الشركة مرة أخرى على تحديث النظام التشغيلي عبر الإعلان عن ويندوز 11 في 24 يونيو.

وقد تتسبب متطلبات النظام الجديدة في قيام بعض الأشخاص بشراء أجهزة حاسب جديدة قادرة على تشغيل ويندوز 11، وهذا من شأنه تعزيز امتياز النظام التشغيلي لشركة مايكروسوفت.

ولم يكن سجل ويندوز مثاليًا دائمًا. واستغرق الأمر بضعة إصدارات لاكتساب شعبية تنافس شعبية النظام السابق DOS. وتم استقبال بعض الإصدارات، بما في ذلك ويندوز 8 وفيستا، بشكل سيئ.

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مايكروسوفت حافظت على صدارة ويندوز

عندما ظهرت الهواتف الذكية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ولم تكن مايكروسوفت قادرة على تحقيق نفس الانتشار الذي حققته عبر أجهزة الحاسب. قال يوسف مهدي، نائب رئيس الشركة الذي عمل في مايكروسوفت منذ ما يقرب من ثلاثة عقود: فاتتنا موجة الهاتف.

ولكن على مر السنين، جعلت مايكروسوفت نظامها التشغيلي أسهل في الاستخدام، مع إضافات مثل قائمة ابدأ، وجعلت الترقيات مجانية.

وبالنظر إلى أن العديد من المؤسسات قد اعتادت على استخدام النظام التشغيلي جنبًا إلى جنب مع منتجات مايكروسوفت الأخرى. فمن الطبيعي أن تلتزم بالنظام. وهكذا تمكن ويندوز من الاستمرار في النمو.

وتريد مايكروسوفت الاحتفاظ بهذا النمو. وتبعًا لذلك فإنها تضيف إحدى ميزات أجهزة كروم بوك المتمثلة في تطبيقات أندرويد إلى ويندوز 11.

وتحصل المتاجر على أجهزة الحاسب التي تعرض الإصدار الجديد من النظام التشغيلي في الوقت المناسب لموسم العطلات.

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