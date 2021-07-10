كيفية نقل الصور من آيفون إلى حاسب ويندوز 10

تحتوي نماذج هواتف آيفون المختلفة على كاميرا مميزة تتيح لك التقاط الصور. ولكن عندما يحين وقت عرض هذه الصور، فإن شاشة الهاتف قد لا تكون مناسبة لذلك.

ويتحتم عليك هنا نقلها إلى شاشة أكبر مثل الحاسب. وبالتالي إذا كنت تستخدم حاسب ويندوز 10 فإن لديك طرق متعددة لنقل هذه الصور.

نقل الصور عبر مستكشف الملفات

تعتبر أسهل الطرق لنقل الصور من آيفون إلى ويندوز 10 هي عن طريق نسخها باستخدام مستكشف الملفات، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

قم بتوصيل هاتف آيفون بالحاسب عبر كابل USB.

افتح هاتف آيفون ثم قم بتأكيد السماح بنقل الصور.

في حاسب ويندوز 10 افتح مستكشف الملفات ثم حدد الهاتف في الجهة اليسرى من الشاشة.

انقر نقرًا مزدوجًا على خيار وحدة التخزين الداخلية، ثم حدد خيار مجلد DCIM.

في هذا المجلد تجد جميع الصور المخزنة في هاتف آيفون مصنفة في مجلدات شهرية.

حدد صورة أو الصور التي تريد نقلها، ثم اضغط بزر الفأرة الأيمن واختر خيار نسخ من القائمة التي تظهر لك.

في حاسب ويندوز 10 قم بفتح إحدى أقراص التخزين ثم اضغط بزر الفأرة الأيمن واختر خيار لصق من القائمة التي تظهر لك.

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نقل الصور باستخدام iCloud for Windows

إذا كنت تستخدم خدمة صور آيكلاود في هاتف آيفون فيمكنك الوصول في الوقت الفعلي إلى صورك في حاسب ويندوز عبر تطبيق iCloud for Windows.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق iCloud for Windows وتثبيته في حاسب ويندوز 10.

سجل الدخول إلى التطبيق باستخدام معرف آبل.

قم بتحديد خياري iCloud Drive والصور، ثم اضغط على إغلاق.

افتح مستكشف الملفات في حاسب ويندوز 10 ثم حدد خيار صور آيكلاود في الجهة اليسرى من الشاشة.

يمكنك هنا الوصول إلى صورك المخزنة في الخدمة ونقل أي عدد منها إلى حاسبك.

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استخدام خدمة Google Photos

يمكنك أيضًا استخدام خدمة تخزين سحابية تابعة لجهة خارجية مثل خدمة Google Photos لنسخ الصور المخزنة في آيفون والوصول إليها عبر الحاسب.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Google Photos في هاتف آيفون.

اضغط على خيار السماح بالوصول إلى جميع الصور، ثم سجل الدخول باستخدام حساب جوجل.

حدد خيار حافظة التخزين لنسخ الصور احتياطيًا، ثم أكد الأمرة مرة أخرى.

قم بالدخول بحساب جوجل إلى الخدمة عبر متصفح الويب في حاسبك.

يمكنك الآن عرض الصور التي تم نسخها من هاتف آيفون وتنزيلها في الحاسب بسهولة.

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استخدم تطبيق الصور في ويندوز 10

يمكنك استخدام تطبيق الصور المدمج في نظام التشغيل ويندوز 10 لاستيراد الصور من هاتف آيفون. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

قم بتوصيل هاتف آيفون بحاسب ويندوز 10 عبر كابل USB.

افتح مستكشف الملفات ثم اختر الهاتف في الجهة اليسرى من الشاشة.

افتح تطبيق الصور في حاسب ويندوز 10.

حدد خيار الاستيراد في أعلى الجهة اليسرى من تطبيق الصور.

قم باختيار هاتف آيفون المتصل بالحاسب.

حدد خيار كل العناصر في القائمة أعلى الشاشة لتحديد جميع العناصر الموجودة في مكتبة الصور أو حدد الصور التي تريد استيرادها يدويًا.

يستورد تطبيق الصور بشكل افتراضي الصور إلى مجلد الصور في الحاسب أو يمكنك تغيير مكان تنزيل الصور يدويًا.

اضغط على خيار استيراد لنسخ الصور إلى حاسبك.

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