هل Google Drive حقاً آمن؟ كيف تقوم جوجل بتشفير ملفاتك, وما هي المخاطر المحتملة

أصبحت خدمة التخزين السحابي Google Drive خدمة التخزين الأكثر شيوعًا. ومع وجود أكثر من مليار مستخدم وأكثر من 2 تريليون ملف للمستخدمين محفوظ لدى جوجل، أصبح عامل الأمان مطلباً رئيساً أكثر من أي وقت مضى.

مستخدمي Google كانوا ضحية لعمليات اختراق – في عام 2014، تمت سرقة وتسريب ما يقرب من 5 ملايين اسم مستخدم وكلمة مرور في Gmail عبر الإنترنت. لذلك إذا كنت تستخدم Google Drive، فقد تتساءل عن مدى أمان ملفاتك.