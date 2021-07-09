يمكنك الاعتماد على تطبيقات تحسين جودة الصور في أندرويد لتجعل الصور تبدو أفضل وإحترافية أكثر.

وينطبق هذا على الصور القديمة، لذلك تستطيع تحسينها لتبدو وكأنها التقطت بالأمس من كاميرا احترافية.

تعمل تطبيقات تحسين جودة الصور في أندرويد مع جميع أنواع الصور الموجودة على هاتفك، وذلك سواءً كانت قديمة أو معطوبة.

تطبيق Pixlr.

يعتبر Pixlr أحد أفضل تطبيقات تحسين جودة الصور في أندرويد للمبتدئين خصوصًا، وذلك لأنه يقوم بالتعديلات التي تحتاجها الصورة تلقائيًا.

حيث يمتلك التطبيق أداة تتعرف على المشاكل الموجودة في الصور تلقائيًا وتعمل على إصلاحها دون أي تدخل منك.

كما يعمل التطبيق على جعل الصور تبدو أكثر جمالًا ووضوحًا عبر تصحيح ألوانها، وتستطيع جمع أكثر من صورة معًا واستخدام التطبيق لتوحيد درجة الألوان في هذه الصور.

ويمكنك تحميل التطبيق مجانًا عبر متجر جوجل بلاي.

تطبيق Airbrush.

حصل Aibrush على تقييم مرتفع من المستخدمين في متجر جوجل بلاي، وذلك لأنه يقدم ما يعد به عبر أدوات سهلة الاستخدام.

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كما يقدم التطبيق واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، ويمكنك التحكم في قوة التأثيرات من داخل التطبيق، حيث يعرض لك التطبيق شكل التأثير قبل تطبيقه النهائي.

و تستطيع مشاركة الصور مباشرةً من داخل التطبيق إلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنك تحميله مجانًا عبر متجر جوجل بلاي.

تطبيق Remini.

إكتسب Remini شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة وذلك بسبب قدرته على استعادة الصور القديمة والتالفة.

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حيث يستطيع التطبيق إعادة تكوين الصور القديمة وتصحيح ألوانها، بالإضافة إلى تعديل الأخطاء الموجودة في كل صورة.

ويعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور، ولذلك تكون النتيجة مبهرة دائمًا وأقرب للواقع.

يمكنك تحميل التطبيق مجانًا عبر متجر جوجل بلاي، ولكن يتضمن التطبيق عمليات شراء وإعلانات داخله.

تطبيق Enhance Photo Quality.

يمتلك هذا التطبيق إمكانيات متنوعة لتعديل الصور مثل إضافة نصوص عليها أو تأثيرات وملصقات أيضًا، كما يعمل على رفع جودة الصور بشكل عام.

ويستطيع التطبيق التعديل على درجات وضوح الألوان وإضاءة الصور بشكل عام، بالإضافة إلى تطبيق نظام ألوان موحد على جميع صورك.

يمكنك تحميل التطبيق مجانًا عبر متجر جوجل بلاي.

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