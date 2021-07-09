تحذيرات بشأن AirPort Time Capsule من آبل

يحذر الخبراء من عيب محتمل قد يؤثر في مستخدمي أجهزة ماك الذين لا يزالون يعتمدون على جهاز AirPort Time Capsule للنسخ الاحتياطي من شركة آبل.

وبالرغم من أن الشركة قد أوقفت AirPort Time Capsule في عام 2018، إلا أن المنتج لا يزال قيد الاستخدام من قبل العديد من مستخدمي أجهزة ماك.

وقد يؤدي وجود خلل في قرص Seagate الداخلي المتوفرة في ذلك الوقت إلى تعريض البيانات للخطر. وتم الإبلاغ عن الخبر لأول مرة من قبل شركة استعادة البيانات الألمانية Datenrettung Berlin.

واستخدمت آبل في جهاز AirPort Time Capsule قرص Seagate Grenada. ويعاني هذا القرص الآن من عيب واضح في التصميم يؤدي إلى معدلات فشل عالية بشكل غير طبيعي.

وقالت Datenrettung Berlin: يجب أن نفترض أن هذا خطأ في تصميم قرص Seagate Grenada المثبتة في AirPort Time Capsule (ST3000DM001 / ST2000DM001 2014-2018).

ويتكون منحدر الانتظار لهذا القرص من مادتين مختلفتين. وتتحلل هذه المواد بمرور الوقت بمعدلات مختلفة. وينكسر منحدر الانتظار عبر نماذج القرص هذا المثبت في جهاز AirPort Time Capsule سيئ التهوية بشكل أسرع من المعتاد إلى حد ما.

ودون أي مراوح للمساعدة في الحفاظ على البرودة، فإن المنحدرات التي تحمل رؤوس القراءة والكتابة عندما لا تكون قيد الاستخدام تنفصل.

AirPort Time Capsule من آبل

يؤدي الضرر الذي يلحق بمنحدر الانتظار إلى إتلاف وحدة الكتابة والقراءة وتشويهها بشدة في المرة التالية التي يتم فيها إيقاف وحدة القراءة والكتابة. بالإضافة إلى تلف السطح الشديد لألواح البيانات.

وعندما يتم تشغيل AirPort Time Capsule مرة أخرى أو يستيقظ الجهاز من وضع السبات. فإن وحدة القراءة والكتابة المشوهة تخدش القرص، مما يؤدي إلى تدمير البيانات المخزنة هناك.

وتقول Datenrettung Berlin إن هذا الفشل في تصميم قرص Seagate هو السبب وراء كل فشل في AirPort Time Capsule تقريبًا.

وأضافت: بينما يكون استرداد البيانات ممكنًا في بعض الأحيان، إلا أنه يتطلب جهدًا كبيرًا للغاية. ولا يمكن في بعض الحالات استرداد البيانات بالكامل.

وتوصي Datenrettung Berlin مستخدمي AirPort Time Capsule بسعة 2 أو 3 تيرابايت بالبحث عن حل بديل للنسخ الاحتياطي.

ولدى موقع iFixit دليل مفصل حول كيفية تبديل القرص في AirPort Time Capsule بقرص آخر أكثر موثوقية.

ومنذ توقف جهاز النسخ الاحتياطي AirPort Time Capsule في عام 2018، لم تعد هناك إصلاحات رسمية متاحة له. ولم يتم إجراء أي استدعاءات لأقراص Seagate أو AirPort Time Capsule.

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