آيباد برو بقياس 11 إنشًا لعام 2022 يأتي مع Mini LED

تخطط شركة آبل لإضافة شاشة Mini LED إلى جهاز آيباد برو بقياس 11 إنشًا في عام 2022، بعد إدخال التكنولوجيا عبر نموذج 12.9 إنشًا لهذا العام، وذلك وفقًا لملاحظة بحثية أعدها المحلل مينج تشي كو.

وأصدرت آبل إصدارات جديدة من آيباد برو بقياس 11 إنشًا و 12.9 إنشًا هذا العام، وكلاهما يتميز بمعالجات M1. ولكن النموذج الأكبر فقط تضمن شاشة Mini LED.

وتعتبر Mini LED تقنية شاشة جديدة تتضمن استخدام الآلاف من مصابيح LED الصغيرة لإنشاء مناطق تعتيم محلية مركزة، مما يسمح بتباين أفضل وأداء HDR.

ويحتوي آيباد برو بقياس 12.9 إنشًا على 2500 منطقة تعتيم محلية.

ويقول كو أيضًا إن آبل تخطط لجلب شاشات Mini LED – التي تسوقها الشركة على أنها Liquid Retina XDR – إلى خط حواسيب ماك بوك.

ويقال إن إنتاج نموذجي Mini LED بقياس 14 إنشًا و 16 إنشًا يبدأ هذا الربع، بينما يعتقد كو أنه يتم طرح جهاز MacBook Air المعاد تصميمه بتقنية Mini LED في عام 2022.

وتحدث المحلل عن هذا الأمر سابقًا، وقال: إن نماذج آيباد الأرخص تنتقل إلى شاشات OLED.

وتم الإبلاغ عن أن تقنية Mini LED كانت السبب في وجود نقص في المعروض من جهاز آيباد برو الجديد. وذلك قبل إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

اقرأ أيضًا: آبل تطور آيفون بشاشة كبيرة بأقل من 900 دولار

آيباد برو بقياس 11 إنشًا يأتي مع Mini LED

لا يزال من الصعب الوصول إلى الجهاز في المتاجر. وتقدر آبل أوقات الشحن بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لمعظم النماذج عبر موقعها الإلكتروني في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة آبل تختبر استخدام ظهر زجاجي بدلاً من الألومنيوم للإصدار التالي من جهاز آيباد برو. الذي يمكن أن يتيح الشحن اللاسلكي للجهاز.

بالإضافة إلى ذلك أفادت الوكالة أن شركة آبل تستكشف إمكانية وجود أجهزة آيباد ذات شاشات أكبر من 12.9 إنشات. ولكن لا ينبغي توقع ذلك في أي وقت قريب.

وكتب كو: نتوقع أن المنتجات الجديدة المجهزة بشاشات Mini LED في عام 2022 تشمل جهاز آيباد برو بقياس 11 إنشًا و 12.9 إنشًا، وجهاز MacBook Air المصمم حديثًا.

اقرأ أيضًا: طريقة إجبار التطبيق على الإغلاق في نظام ماك