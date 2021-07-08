مايكروسوفت قد تطلق خدمة Cloud PC قريبًا

ذكرت التقارير الصادرة منذ شهرين أن شركة مايكروسوفت تستعد للإعلان عن خدمة الحواسيب السحابية Cloud PC هذا الصيف.

ويبدو الآن أن الأسبوع المقبل، الأسبوع الذي يبدأ في 12 يوليو، هو تاريخ الإعلان. وذلك استنادًا إلى جلسة في قائمة جلسة مؤتمر شركاء Microsoft Inspire.

ويعد مؤتمر Microsoft Inspire مؤتمر مايكروسوفت السنوي الذي يركز على تكنولوجيا المعلومات. ومن المقرر أن يبدأ في 14 يوليو ويستمر حتى 15 يوليو.

وحددت مايكروسوفت جلسة بعنوان ما التالي في حوسبة المستخدم في 15 يوليو. وكان سكوت مانشستر أحد المتحدثين في تلك الجلسة، التي تدور حول أحدث حلول سحابية من مايكروسوفت لتمكين العمل الهجين.

ووفقًا لسيرته الذاتية، فإنه مدير إدارة البرامج لأجهزة سطح المكتب المدارة السحابية والمسؤول عن تطوير Windows Virtual Desktop وخدمات سطح المكتب البعيد والشاشة الثانية عن بعد والوسائط المتعددة وتقنيات الشبكات.

وأشارت المصادر قبل أشهر إلى أن مانشستر كان يعمل على خدمة الحواسيب السحابية Cloud PC العاملة بنظام Azure من مايكروسوفت، التي تحمل الاسم الرمزي Deschutes.

وتعد Cloud PC منتج سطح مكتب افتراضي كخدمة يمكن العملاء من استخدام أجهزتهم الخاصة للوصول إلى سطح مكتب بعيد يعمل بنظام ويندوز واستخدام برامج مثل مايكروسوفت أوفيس.

ويمكن أن تعمل خدمة Cloud PC إلى حد ما مثل خدمات البث السحابي للحاسب الشخصي مثل Shadow Cloud Computing.

مايكروسوفت تستعد لإطلاق Cloud PC

تخطط عملاقة البرمجيات لبيع Cloud PC كتجربة Microsoft 365 مدارة بسعر ثابت لكل مستخدم. وهذا اختلاف مهم عن تسعير Windows Virtual Desktop (الآن Azure Virtual Desktop)، والذي يدور حول استهلاك Azure.

وأشار تسريب في العام الماضي إلى أن مايكروسوفت قد تخطط لبيع عدد قليل من خيارات الاشتراك في Cloud PC (يشار إليها في الأصل باسم Medium و Heavy و Advanced – كل منها يقدم كمية مختلفة من وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي والتخزين). وتختبر الشركة Cloud PC مع عدد من المنظمات.

وكما أشار إعلان وظيفة حديث إلى حد ما في مايكروسوفت. فإن خدمة Cloud PC تسمح للمديرين بتوفير أجهزة الحاسب المستضافة عبر السحابة.

وقال إعلان الوظيفة: تسمح خدمة Cloud PC لمديري الأجهزة الطرفية بتوفير أجهزة الحاسب المستضافة عبر السحابة وإدارة الأجهزة المادية والافتراضية. وذلك من خلال بوابة موحدة وسعر ثابت ويمكن التنبؤ به.

علاوة على ذلك أعادت الشركة لاحقًا كتابة إعلان الوظيفة هذا لإزالة مراجع Cloud PC.

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